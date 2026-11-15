Malvinas: la estrategia judicial de la Argentina para frenar la explotación petrolera británica

“Ese es el principal obstáculo que enfrenta la estrategia judicial”, confirmó una fuente oficial.

Los escenarios que contempla la Casa Rosada

Aunque el Gobierno considera sólidos sus argumentos, en algunos sectores oficiales prevalece el pesimismo sobre el resultado. La Casa Rosada contempla tres escenarios: una resolución favorable que paralice el proyecto petrolero, una decisión intermedia que imponga restricciones a las operaciones británicas o un rechazo del reclamo argentino.

La diferencia entre un fallo adverso por falta de urgencia y otro que cuestione la competencia judicial será determinante para los próximos pasos. El primero permitiría mantener abierta la discusión ante el futuro tribunal arbitral, mientras que el segundo complicaría la continuidad de la estrategia elegida.

Por eso, el Gobierno prepara una ofensiva complementaria que incluye acciones diplomáticas, sanciones administrativas y presión sobre las empresas involucradas. Ya se anunciaron más de 180 notas de desaliento a compañías y proveedores vinculados con las operaciones petroleras, además de procedimientos sancionatorios contra unas 60 personas físicas y jurídicas.

El fallo del 28 de noviembre no resolverá la soberanía de Malvinas, pero podría determinar si la Argentina consigue frenar judicialmente la explotación británica de petróleo. La apuesta de fondo es impedir que Londres consolide, mediante una actividad económica de gran escala, una situación de hecho sobre recursos naturales cuya titularidad continúa en disputa.