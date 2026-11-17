La situación se volvió más violenta cuando pasaron frente a una garita policial y la víctima comenzó a gritar para pedir ayuda. En ese momento, Cabrera la sujetó del cuello y de la ropa y le exigió que dejara de gritar, bajo la advertencia de que podía terminar detenido.

Poco después, el hombre realizó un giro brusco hacia el pasaje Houssay, en dirección al pasaje Aragón, aceleró y estrelló deliberadamente la camioneta contra una vivienda ubicada al 800 de esa calle.

El choque provocó importantes daños en la propiedad, perteneciente a una mujer de 81 años. Sin embargo, el impacto no puso fin a la agresión.

Según la acusación, mientras todavía estaban dentro del vehículo, Cabrera se abalanzó sobre su pareja y comenzó a ahorcarla con ambas manos con la intención de matarla.

La intervención de las dos hijas fue determinante para detener el ataque. Las menores forcejearon con su padre hasta conseguir que soltara a la mujer, quien finalmente pudo abrir la puerta y salir de la camioneta.

La víctima fue asistida por personal del servicio de emergencias 107 y trasladada al hospital Padilla, donde recibió atención médica.

Las pruebas que presentará la Fiscalía y el pedido de 10 años de prisión

El miércoles 11 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán realizó una audiencia en la que la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Durante la presentación, el auxiliar de fiscal Ricardo Ybáñez detalló las pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas declaraciones de testigos presenciales, un informe accidentológico y estudios médicos y psicológicos.

También forman parte del expediente los testimonios de las dos hijas de la pareja, obtenidos mediante entrevistas en Cámara Gesell, y las imágenes de una cámara de seguridad que registró el momento en que la camioneta chocó contra la vivienda.

La defensa de Cabrera solicitó el sobreseimiento, pero la jueza rechazó el planteo y resolvió avanzar con la apertura del juicio.

Además, la Fiscalía pidió extender por otros 90 días el arresto domiciliario que cumple el acusado para garantizar que permanezca a disposición de la Justicia. La magistrada hizo lugar al requerimiento y fijó la vigencia de la medida cautelar hasta el 9 de febrero de 2027.

Los femicidios registrados en Argentina durante 2026

El caso se conoce en un contexto de violencia de género en el país. De acuerdo con un relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, realizado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 30 de octubre de 2026 se registraron 242 muertes por violencia machista en Argentina.

El informe contabilizó 202 femicidios directos, 24 femicidios vinculados, ocho travesticidios y ocho casos de instigación al suicidio.

Solamente durante octubre se registraron 39 muertes, lo que representa un promedio de una víctima cada 18 horas. Según el observatorio, fue uno de los meses con mayor cantidad de casos de los últimos cinco años.

Nancy Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en Corrientes, fue encontrada sin vida después de permanecer 20 días desaparecida. (Foto: archivo).

Entre los hechos incluidos en el relevamiento se encuentra el femicidio de Nancy Godoy, una docente rural de 52 años que estuvo desaparecida durante 20 días en Esquina, Corrientes. Su cuerpo fue encontrado el 28 de octubre y la autopsia determinó que había sufrido una muerte violenta, con múltiples heridas y lesiones defensivas.

Desde la organización advirtieron sobre la importancia de fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia de género y garantizar mecanismos de asistencia y protección para las víctimas.