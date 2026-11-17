Según relató Omar, esposo de Sonia, uno de los ladrones llevó a su hija hasta la planta alta, sujetándola del pelo y amenazándola con un arma de fuego. "Querían plata, me pedían 60.000 dólares", contó el comerciante al describir las exigencias de los delincuentes.

La amenaza más aterradora llegó cuando uno de los asaltantes apuntó contra la menor y lanzó una advertencia: "Dame la plata o le vuelo los sesos a tu hija". Omar explicó que los delincuentes buscaban una supuesta suma de dinero proveniente de la venta de una camioneta. Sin embargo, aseguró que esa operación nunca había existido.

"Me pidieron la plata que había cobrado por la venta de la camioneta, pero esa venta nunca existió. El vehículo estaba en el garaje y los últimos días no la usé porque no había pagado el seguro, tenían mala información", explicó en declaraciones al medio Cronos.

Ante las amenazas contra su hija, el hombre terminó entregando los ahorros familiares. "Cuando amenazaron a la nena les di todo lo que teníamos, los ahorros para comprar un terreno y lo que teníamos destinado para pagar a proveedores. Nos dejaron sin nada", lamentó. Finalmente, los delincuentes escaparon con dinero en efectivo y parte de la mercadería del supermercado.

La comerciante sufrió una fractura de tabique nasal y tuvo que volver a trabajar

Como consecuencia de la agresión, Sonia sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y una fractura en el tabique nasal. En diálogo con TN, la mujer recordó uno de los momentos más violentos del asalto: "Me estaba ahorcando", expresó al describir cómo uno de los delincuentes la atacó mientras intentaba quitarle su cartera.

A pesar de las lesiones y del impacto emocional que provocó el episodio, la comerciante explicó que tuvo que regresar al supermercado después de recibir el alta médica. La familia perdió los ahorros que había reunido para comprar un terreno y el dinero reservado para pagarles a sus proveedores, por ese motivo, necesita mantener el negocio abierto para afrontar sus gastos cotidianos.

Tres delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en un supermercado de Luján. (Foto: captura)

Identificaron a los delincuentes que asaltaron el supermercado de Luján

La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Suárez, titular de la UFI N° 9 Descentralizada de Luján, bajo la carátula de robo agravado. Según fuentes vinculadas al expediente, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables del violento asalto.

Sin embargo, de acuerdo con la última información proporcionada, los sospechosos continuaban prófugos y eran intensamente buscados por la Policía Bonaerense. Las grabaciones de las cámaras de seguridad forman parte de los elementos que permiten reconstruir el ataque y avanzar en la investigación.