Caos aéreo: qué pasa con los vuelos desde Argentina a Estados Unidos

El primer servicio afectado fue el vuelo DL114 de Delta Air Lines, que tenía previsto despegar a las 20:05 con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York. Posteriormente, se reportaron retrasos en otros dos vuelos operados por American Airlines: el AA900, con destino a Miami, y el AA954, que debía viajar hacia Nueva York.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas debió modificar la programación del vuelo AR1302 hacia Miami, cuya salida fue postergada hasta las 4 del sábado.

Hasta el momento del reporte, las demoras registradas en los aeropuertos argentinos afectaban únicamente a los vuelos con destino a Estados Unidos. No se habían informado complicaciones similares en los servicios hacia otros países, sin embargo, la evolución de la crisis podría generar nuevas modificaciones en las programaciones de las aerolíneas.

Por qué Estados Unidos suspendió los vuelos en todos sus aeropuertos

La emergencia comenzó en territorio estadounidense, donde la FAA detectó graves problemas en las comunicaciones utilizadas por los centros de control del tráfico aéreo. Ante esta situación, el organismo dispuso una suspensión general de despegues a partir de las 15:54, hora de la costa este de Estados Unidos.

La decisión fue adoptada por lo que las autoridades calificaron como una "situación extraordinaria y motivos de seguridad", con el objetivo de evitar riesgos mientras los equipos técnicos investigaban el origen del inconveniente. "Todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso", indicó la FAA en su comunicación oficial.

La restricción estableció que los aviones que todavía no habían despegado debían permanecer en tierra, mientras que las aeronaves que ya se encontraban en vuelo podían continuar hacia sus destinos. En el caso de los vuelos internacionales que ingresaban a Estados Unidos, las autoridades determinaron que cada operación sería evaluada individualmente.

La suspensión de despegues fue ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA). (Foto: Reuters)

Estados Unidos descartó indicios de un ciberataque

En medio de la incertidumbre, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, aseguró que hasta ese momento no existían evidencias de que el problema hubiera sido provocado por un ataque deliberado. El funcionario explicó que la interrupción estaba relacionada con un inconveniente en las telecomunicaciones, aunque aclaró que las autoridades continuaban investigando todas las posibles causas.

"Esto no se solucionará en el transcurso de una hora. Va a requerir tiempo", advirtió Mullin durante declaraciones a periodistas en la Casa Blanca. También sostuvo que, hasta ese momento, no había indicios de un ataque malicioso contra la infraestructura estadounidense.

Mientras los especialistas de la FAA intentaban restablecer las comunicaciones, el Gobierno evitó establecer un horario preciso para la normalización de los vuelos.

Qué deben hacer los pasajeros argentinos que viajan a EEUU

La suspensión de despegues generó incertidumbre entre los pasajeros que tenían previsto viajar durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Ante este escenario, es recomendable consultar directamente con la aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto, ya que los horarios de salida pueden modificarse mientras continúen las restricciones.

También resulta importante verificar el estado de los vuelos de conexión dentro de Estados Unidos, debido a que las demoras pueden afectar los itinerarios posteriores. Las compañías aéreas y los operadores aeroportuarios deberán actualizar sus programaciones a medida que las autoridades estadounidenses comuniquen avances sobre el restablecimiento del sistema.

La duración de la emergencia sigue siendo incierta y la normalización de los vuelos dependerá de la solución de la falla de comunicaciones que provocó la suspensión general de despegues.