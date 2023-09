Guillermo Zapata, el actor argentino que triunfó en Hollywood y hoy apuesta al cine nacional

A punto de estrenar Lennons, el film que produce y en el que actúa con dirección de José Cicala, Zapata contó cómo fue migrar a Los Ángeles sin dinero y sin idioma, la resistencia de su padre, su vuelta al país para filmar.

“No vamo a trabajar, no vamo a trabajar”, rezaba una de las composiciones más famosas de su padre… contrario a esta famosa canción, Guillermo estudió, trabajó y continuó con el legado artístico familiar. Al terminar la secundaria estudió arte dramático y casi de inmediato como se dice en el fútbol, pudo jugar en primera: trabajó en Rebelde con Ricardo Darín y en Clave de Sol.

“Es un orgullo haber estado en esos ciclos”, dijo y al ser consutado por cómo manejaba en ese momento la popularidad, no pudo evitar hacer alusión a su historia: “Vengo de familia de artistas, lo veía a mi papá firmar autógrafos y ser reconocido y yo absorví eso y se aprecia, valora y agradece”.

A sus 22 años, con un trabajo soñado y relacionado con lo que había estudiado, juntó dinero para irse de vacaciones diez días a Los Ángeles, ciudad que admiraba y quería conocer desde que era niño. Pero el día 11 cambió de planes y en lugar de tomar el vuelo que lo llevara de vuelta a Buenos Aires fue a un restaurante a trabajar de lo único que podía hacer sin papeles ni idioma: lavacopas.

Guillermo Zapata define su historia como la típica del “sueño americano” pero admite que los primeros tiempos no fueron fáciles: “Fueron ocho años sin ver a mi familia”, dijo quien dejó en Argentina a sus padres y hermano/as. En tiempos donde no había mail, redes sociales ni Whatsapp y las comunicaciones eran costosas. “Fue muy fuerte para mi familia, en especial para mi papa… hoy que soy padre lo puedo entender”

¿Por qué unas vacaciones de diez días se transformaron en una estadía de más de 30 años? “Me gustan los desafíos”, aclaró Guillermo y agregó: “Era el hecho de decir ‘acá no soy el hijo de Zapata ni el chico de Clave de Sol’, me encuentro con una posibilidad de nacer de nuevo”.

a3c89afd-e9cb-48cf-b060-6362243516e9.jpg

El clima hollywoodense, las montañas y las playas también hicieron lo suyo para que decidiera quedarse. El mismo día que comenzó a trabajar como lavacopas, arrancó con las clases de inglés. Así pudo a los pocos meses salir de la cocina para ser ayudante de mozo (busser), luego camarero y seis años después…un nuevo salto al vacío: su propio restaurante llamado “SUR” que, en ese entonces, era un pequeño lugar de comida argentina, atendido por unos argentinos que querían volver a su patria, y al que él transformó: Hoy, SUR (Sexy Unique Restaurant) es cuatro veces más grande que el lugar inicial, sirve comida internacional y es uno de los restaurantes más conocidos de Hollywood donde asisten estrellas como: Madona, Angelina Jolie, Sylvester Stallone, Britney Spears, Al Pacino, Dolph Lundgren, entre otros. Además tiene su propio reality show “Vanderpump Rules” que emite su décima temporada en Bravo NBC.

Más allá de trabajar o no en un set, las herramientas de su profesión lo ayudaron para sobrevivir en el día a día. “Lo que sabía, lo usé para triunfar en este país dentro de lo gastronómico, creé un personaje lúcido, alegre y optimista para dejar a un lado los problemas personales, la ausencia de la familia era un dolor interno que no afloraba a la hora de trabajar y eso me permitió conectarme y conocer gente”.

“Pero una cosa no quita la otra y la pasión por la actuación no es algo que se pueda guardar en el cajón de la mesita de luz así como así” afirma Zapata. Empezar a conocer el idioma le abrió muchas puertas y nada más que ocho meses después obtuvo el carnet del Sindicato de Actores Estadounidenses (S.A.G) y grabó lo que para ese entonces era su primera publicidad, además de formar parte de películas y series Americanas.

La clave que le permitió crecer en Los Ángeles fue trabajar duro en pos de su sueño, pero también ser consciente de sus limitaciones, sabe que si en lugar de buscar un plan B se hubiera quedado intentando (sin papeles ni idioma) trabajando de actor y nada más que de eso, no hubiera podido.

Años más tarde fue él quien echó raíces y Los Ángeles ahora sí, es el lugar de su familia. Su esposa Natalie es francesa. La conoció en Estados Unidos cuando ella había sido enviada por la empresa en la que trabajaba para tomar clases de inglés y entre tantos restaurantes en la ciudad, eligió SUR, sin saber que esa cena marcaría su futuro.

El flechazo fue instantáneo, se enamoraron, mantuvieron una relación a distancia por un tiempo hasta que ella se instalo de este lado del Atlántico y hoy son padres de Lou (18) y de Miarose (15).

En el film protagonizado, además, por Gastón Pauls, Luciano Cáceres, Betiana Blum, Griselda Sánchez y Luis Machín. Guillermo interpreta a Don Aldo, un hombre de 80 años, con algunos viajes en el tiempo que lo requieren de 40.

Interpretarlo fue mucho trabajo externo, pero también interno: “Durante el rodaje llegaba tres horas antes para la caracterización, pelo, maquillaje, también me rapé, y me iba dos horas después que todos. Pero además a la noche me iba a La Biela a tomar un café y me quedaba observando a la gente de la edad del hombre de mi papel, estoy contento y entusiasmado de poder mostrar mis trabajos en Argentina, vuelvo al primer amor”.

“La película se rodó a principios del 2021, pensamos que era el momento justo para aprovechar una Buenos Aires casi vacía y lo que brindaba la ciudad para el que quisiera tomarse el riesgo de filmar en ese momento. Fue un mes de trabajo y no hubo ni un contagio de COVID-19, eso habla del trabajo en cooperación y la comunión para poder seguir las reglas y que todo salga bien”, recordó.

Además, pronto se estrenará Encantador (Película de Terror) con dirección de Cicala donde interpreta a “Robert” un joven gay, dueño de un club y actúa junto a Rodrigo Noya, Arturo Puig, Alejandro García Pintos, Griselda Sánchez y Mario Alarcón.

También está próximo a estrenar un policial de Eduardo Pinto llamado “Las Nubes” caracterizado por Andrea Rincón, Diego Cremonesi, Alberto Ajaka, Daniel Fanego y Matías Desiderio. A este film lo define como algo mucho más “crudo y realista” en contraposición al surrealismo que propone Lennons.

Zapata asegura estar “feliz” de poder filmar y estrenar en Argentina donde el presupuesto no abunda como en Estados Unidos, pero sí la pasión". Lennons, Encantador y Las Nubes, los nuevos films de Zapata que pronto podrá verse en los mejores cines de nuestro país.