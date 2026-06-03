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"Ha sido...": Tim Payne rompió el silencio en Luzu TV y habló sobre su inesperada fama con los argentinos

El defensor de la Selección de Nueva Zelanda se convirtió de forma imprevista en el nuevo personaje favorito de las redes sociales en nuestro país. A muy poco del inicio del Mundial, el futbolista rompió el silencio en el programa de Nicolás Occhiato. ¿Qué dijo?

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Ha sido...: Tim Payne rompió el silencio en Luzu TV y habló sobre su inesperada fama con los argentinos

El universo de las redes sociales en el país suele construir fenómenos inexplicables de la noche a la mañana, y el inicio de la cita mundialista no es la excepción. Tim Payne pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda a convertirse en uno de los nombres más comentados en Argentina a pocos días del Mundial 2026. Luego de que una campaña viral en redes sociales disparara su popularidad, el defensor habló por primera vez sobre el fenómeno que cambió su vida en cuestión de días.

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El escenario elegido para romper el silencio y tener un contacto directo con el público local fue la plataforma de streaming más consumida del momento. En una charla con “Nadie dice nada”, el programa de Nicolás Occhiato en Luzu TV, el lateral neozelandés reconoció que todavía le cuesta asimilar todo lo que está ocurriendo a su alrededor con respecto al repentino cariño de los usuarios albicelestes.

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Qué dijo Tim Payne en Luzu TV sobre los hinchas argentinos

El desconcierto del futbolista ante las notificaciones de sus plataformas digitales fue el eje central de los primeros minutos de la entrevista. “Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo”, aseguró cuando fue consultado por el streamer Marcos Giles sobre la enorme cantidad de seguidores argentinos que comenzaron a acompañarlo en sus redes sociales de forma masiva.

Durante la entrevista, los conductores del ciclo vespertino le comentaron que miles de argentinos comenzaron a seguirlo en las últimas semanas con comentarios y reacciones, y aprovecharon la oportunidad para preguntarle qué conocía del país. La respuesta sorprendió y despertó sonrisas entre los presentes en el estudio: “Conozco a Boca. También a River”, respondió Payne, demostrando que el superclásico trasciende cualquier frontera geográfica.

Cómo llega la Selección de Nueva Zelanda al Mundial 2026

Al margen de su repentina fama mediática en Sudamérica, el defensor debe focalizarse en el plano estrictamente deportivo, donde su equipo no atraviesa el mejor de los presentes futbolísticos en la previa del torneo. Payne también se refirió al presente de la selección de Nueva Zelanda, que viene de sufrir una dura derrota por 4-0 ante Haití en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo.

Lejos de esquivar la autocrítica por el flojo desempeño colectivo ante el combinado centroamericano, el jugador buscó mirar hacia adelante con optimismo. “No fue nuestra mejor actuación, pero estamos aquí entrenando y preparándonos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo”, explicó el futbolista, que fue titular en ese encuentro y terminó siendo reemplazado en el entretiempo por decisión de su cuerpo técnico para cuidar cargas físicas.

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