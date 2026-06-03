"Ha sido...": Tim Payne rompió el silencio en Luzu TV y habló sobre su inesperada fama con los argentinos

Durante la entrevista, los conductores del ciclo vespertino le comentaron que miles de argentinos comenzaron a seguirlo en las últimas semanas con comentarios y reacciones, y aprovecharon la oportunidad para preguntarle qué conocía del país. La respuesta sorprendió y despertó sonrisas entre los presentes en el estudio: “Conozco a Boca. También a River”, respondió Payne, demostrando que el superclásico trasciende cualquier frontera geográfica.

Cómo llega la Selección de Nueva Zelanda al Mundial 2026

Al margen de su repentina fama mediática en Sudamérica, el defensor debe focalizarse en el plano estrictamente deportivo, donde su equipo no atraviesa el mejor de los presentes futbolísticos en la previa del torneo. Payne también se refirió al presente de la selección de Nueva Zelanda, que viene de sufrir una dura derrota por 4-0 ante Haití en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo.

Lejos de esquivar la autocrítica por el flojo desempeño colectivo ante el combinado centroamericano, el jugador buscó mirar hacia adelante con optimismo. “No fue nuestra mejor actuación, pero estamos aquí entrenando y preparándonos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo”, explicó el futbolista, que fue titular en ese encuentro y terminó siendo reemplazado en el entretiempo por decisión de su cuerpo técnico para cuidar cargas físicas.