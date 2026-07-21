Lisandro Martínez compartió un emotivo mensaje tras la derrota ante España en el Mundial 2026

La publicación estuvo acompañada por una serie de imágenes en donde se lo puede ver junto a Cristian Romero, Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel, tres de sus compañeros en el seleccionado nacional. (Foto: X @LisandrMartinez)

El apoyo de la hinchada

El jugador también le agradeció a los aficionados por todo el apoyo brindado a lo largo del campeonato: "Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo".

También felicitó al seleccionado español por su "merecido título" y le dedicó un mensaje especial a los argentinos: "A nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir".

Y continuó: "Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos. Recuerden que “la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”. Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!”.

El mensaje de Martínez se sumó a las expresiones de agradecimiento y reconocimiento que distintos integrantes del plantel compartieron tras el regreso al país. En sus palabras, el defensor puso el foco en el esfuerzo colectivo realizado a lo largo del torneo y en el vínculo construido con los hinchas argentinos durante el camino mundialista.