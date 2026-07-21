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Mundial 2026

Lisandro Martínez compartió un emotivo mensaje tras la derrota ante España en el Mundial 2026

El defensor publicó una reflexión en sus redes sociales luego de regresar al país junto a integrantes de la delegación argentina.

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El defensor agradeció el apoyo de los hinchas

El defensor agradeció el apoyo de los hinchas, destacó el recorrido del equipo y pidió valorar el esfuerzo realizado durante el torneo. (Foto: X @LisandrMartinez).

Lisandro Martínez utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones luego de la derrota de la selección argentina frente a España en el Mundial 2026. El defensor realizó la publicación tras arribar al país junto a parte del cuerpo técnico, directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y jugadores del plantel.

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Foto: Reuters

En su mensaje, el futbolista compartió una profunda reflexión sobre el desenlace del certamen, agradeció el respaldo de los hinchas y destacó el trabajo de todas las personas que formaron parte de la delegación argentina durante la competencia.

El defensor publicó una reflexión en sus redes sociales luego de regresar al país junto a integrantes de la delegación argentina. (Foto: X @LisandrMartinez)

El defensor publicó una reflexión en sus redes sociales luego de regresar al país junto a integrantes de la delegación argentina. (Foto: X @LisandrMartinez)

El mensaje del defensor

Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos merecíamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera", expresó el jugador del Manchester United.

La publicación estuvo acompañada por una serie de imágenes de la participación argentina en el último partido del Mundial. En una de las fotografías se lo puede ver junto a Cristian Romero, Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel, tres de sus compañeros en el seleccionado nacional.

La publicación estuvo acompañada por una serie de imágenes en donde se lo puede ver junto a Cristian Romero, Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel, tres de sus compañeros en el seleccionado nacional. (Foto: X @LisandrMartinez)

La publicación estuvo acompañada por una serie de imágenes en donde se lo puede ver junto a Cristian Romero, Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel, tres de sus compañeros en el seleccionado nacional. (Foto: X @LisandrMartinez)

El apoyo de la hinchada

El jugador también le agradeció a los aficionados por todo el apoyo brindado a lo largo del campeonato: "Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo".

También felicitó al seleccionado español por su "merecido título" y le dedicó un mensaje especial a los argentinos: "A nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir".

Y continuó: "Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos. Recuerden que “la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”. Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!”.

El mensaje de Martínez se sumó a las expresiones de agradecimiento y reconocimiento que distintos integrantes del plantel compartieron tras el regreso al país. En sus palabras, el defensor puso el foco en el esfuerzo colectivo realizado a lo largo del torneo y en el vínculo construido con los hinchas argentinos durante el camino mundialista.

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