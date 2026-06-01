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¿Tim Payne y Nueva Zelanda podrían cruzarse con la Selección argentina en el Mundial?

La Albiceleste va por la defensa del título de campeón, algo que sólo lograron Italia (1934-38) y Brasil (1958-62). En paralelo, un argentino transformó en "celebrity" a un desconocido jugador de Nueva Zelanda. ¿Podrán enfrentarse?

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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¿Tim Payne y Nueva Zelanda podrían cruzarse con la Selección argentina en el Mundial?

¿Tim Payne y Nueva Zelanda podrían cruzarse con la Selección argentina en el Mundial?
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Tim Payne, defensor de la Selección de Nueva Zelanda.

¿Se puede cruzar la selección nacional con Nueva Zelanda? ¿Incluso una final con los All Whites? Las preguntas están en las redes desde que el influencer argentino Valen Scarsini lo puso en el primer plano. Scarsini investigó a los jugadores de todos los países y encontró que el zaguero o medio campista era el "menos conocido del mundo". Comenzó una campaña agresiva por las redes y explotó. Ya es más famoso que los "All Blacks" el orgullo de Nueza Zelanda, el mejor equipo de rugby del mundo y por el que los neozelandeses son más que apasionados.

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Entonces, comenzaron las especulaciones: si el jugador desconocido más conocido del planeta pude llegar a enfrentarse con Leo Messi, el GOAT, (el "mejor jugador de todos los tiempos", por las siglas en inglés). Y la verdad es que sí, aunque a priori nadie había hecho estos cálculos.

Ni España, ni Francia, ni Brasil, ni Portugal... ¿Nueva Zelanda?

La Argentina es cabeza del grupo "I" , con tres rivales accesibles. Argelia, Austria y Jordania. Salvo una sorpresa - en Qatar 2022 la hubo pero no alteró la clasificación - la Scaloneta debería ganar el primer lugar en la primera fase.

Para Nueva Zelanda, todo parece cuesta arriba. Irán, Egipto y Bélgica son sus rivales - en ese orden - en el grupo G. Bélgica, cabeza de serie, parece tener el grupo servido, pero para los "All Whites" cada partido es una final. Más, porque en este mundial, los 8 mejores terceros también clasifican. Por lo tanto, tienen una chance real si le ganan a Irán y lo mismo si empatan con Egipto.

A partir de esta especulación comienza la chance de un enfrentamiento entre la Argentina y Nueza Zelanda. Simplifiquemos: Messi vs. Payne. Y hay, en este supuesto no una, sino varias chances.

Tim Payne
Era ignoto, ahora, uno de los jugadores de fútbol más conocidos del mundo. ¿Será rival de Leo Messi? (Foto: Archivo)

Era ignoto, ahora, uno de los jugadores de fútbol más conocidos del mundo. ¿Será rival de Leo Messi? (Foto: Archivo)

La Scaloneta vs. Tim Payne, tres escenarios posibles

Pero vamos a las tres chances de ver ese "trascendental cruce posible". El primer y más rápido cruce puede darse en los octavos de final. ¿Cómo? Imaginemos que Argentina - se da la lógica - y gana su grupo "I". Se cruza en la nueva etapa - 16avos de final - con Uruguay (otra posibilidad lógica). Queda como ganador del partido 86 y espera al ganador del partido 88.

escenario 1
Cruce en 16avos de final. Argentina debe ganar su grupo y Nueva Zelanda, salir segunda en el suyo. (Foto: A24.com)

Cruce en 16avos de final. Argentina debe ganar su grupo y Nueva Zelanda, salir segunda en el suyo. (Foto: A24.com)

En ese partido, se van a cruzar el segundo del grupo "D" (no importa quién sea) con el segundo del grupo "G". Ese sí, debería ser Nueva Zelanda. Quedaría como ganador del match 86.

Entonces, se cruzarían en el partido 95, el 7 de julio en Atlanta, a la 1 de la tarde.

¿Y si Payne lleva a su equipo a cuartos de final?

Esa es otra alternativa. Ahí depende de cómo salgan ordenados los 8 terceros. Entonces, siguiendo el reglamento de la FIFA podría suceder esto: podrían cruzarse en cuartos de final, dependiendo de que una de las dos selecciones clasifique como uno de los mejores terceros o termine en una posición distinta dentro de su grupo, alterando el recorrido previsto de la llave. El nuevo formato con mejores terceros genera varias combinaciones posibles.

segundo escenario
Un enfrentamiento posible en cuartos de final. Si Argentina gana y Nueva Zelanda es uno de los mejores terceros. (Foto:A24.com)

Un enfrentamiento posible en cuartos de final. Si Argentina gana y Nueva Zelanda es uno de los mejores terceros. (Foto:A24.com)

Si esto pasa, entonces se enfrentarían en el partido número 100 del mundial. Sería el 11 de julio en Kansas City, lugar que la Argentina tomó como sede para este mundial.

La gran final: Messi vs. Payne

Final ideal para las casas de apuestas. Por lo que ganaría el que acierte ya con Nueva Zelanda finalista. No digamos más. Para que esto suceda hay una sola chance. Los dos equipos tienen que ganar sus grupos: la Argentina el "I" y Nueva Zelanda el "G". Si esto se da y ganan las llaves eliminatorias, ambos llegarían al último partido, la final. Que por primera vez será el octavo encuentro para un equipo en la Copa del mundo.

escenario 3
Si Argentina y Nueza Zelanda ganan sus respectivos grupos, Messi y Payne solo se enfrentarían en la final. (Foto: A24.com)

Si Argentina y Nueza Zelanda ganan sus respectivos grupos, Messi y Payne solo se enfrentarían en la final. (Foto: A24.com)

Entonces sí, se daría esta impensada final entre Messi y Payne. El mejor jugador de fútbol de la historia contra el desconocido devenido a estrella mundial. Si un argentino lo puso en el olimpo de los "famosos" en el mundo del fútbol, Payne tiene todo el derecho a soñar. Si eso se da, tal vez, tengamos a los "neutros" en el estadio de Meadowlands en contra. Pero eso no importa, en la cancha son 11 contra 11. "Los de afuera son de palo", como dijo Obdulio Varela antes del "maracanazo" uruguayo en el mundial de 1950 en Brasil.

Y ahí si, que nos perdone Scarsini, pero ya hizo demasiado. Que no se olvide que es argentino y queremos que la locura siga cuatro años más.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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