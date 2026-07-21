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El mensaje de Alexis Mac Allister tras la final: del dolor por la derrota a una fuerte frase para las burlas

El mediocampista compartió una imagen suya tras la final con España, agradeció el apoyo de la gente y dejó una contundente respuesta a las críticas externas.

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El mensaje de Alexis Mac Allister tras la final: del dolor por la derrota a una fuerte frase para las burlas

El dolor por la caída en el partido decisivo del Mundial dio paso a profundas reflexiones por parte de los futbolistas de la delegación nacional. Alexis Mac Allister hizo un posteo en su cuenta de IG acompañado de una foto de él en la que se lo ve triste tras el partido, compartiendo un sentido mensaje sobre las sensaciones que dejó la derrota frente a España y el camino recorrido por el grupo a lo largo de la competencia en Norteamérica.

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El mediocampista del Liverpool no ocultó la frustración por no haber alcanzado el trofeo mayor en los Estados Unidos. “Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante JUNTOS. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: JUNTOS somos más fuertes que cualquiera”, expresó el volante de la Albiceleste.

En su descargo, el deportista comparó las emociones vividas en esta edición con la histórica consagración conseguida cuatro años atrás. “Hay momentos que quedan guardados para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así como nunca voy a olvidar aquel día de 2022 en el que, con nuestra medalla de campeones del mundo, recorrimos, lloramos y disfrutamos junto a nuestra gente las calles de Buenos Aires, esta Copa también nos dejó dos imágenes imborrables que reflejan la identificación de la gente con esta Selección y que son un mimo al alma de todos los argentinos”, remarcó en la publicación.

Cuáles fueron las dos imágenes imborrables que destacó Alexis Mac Allister

El mediocampista ponderó la actitud de los fanáticos tanto en la tribuna del estadio norteamericano como durante el reciente regreso del plantel al país.

El futbolista detalló los dos momentos que marcaron al grupo tras el pitazo final. La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos. Familiares, amigos e hinchas hicieron que cualquier otro festejo pasara a un segundo plano, relató respecto a lo sucedido en Nueva Jersey.

La segunda postal imborrable tuvo lugar durante el desembarco del chárter oficial en suelo nacional: “La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar. Disculpen que se los diga así, pero están completamente locos y nos encanta!”.

Qué dijo Alexis Mac Allister sobre las burlas del exterior y el futuro del equipo

El volante dejó un mensaje de unión de cara a los próximos objetivos y se refirió a las reacciones que llegaron desde otros países tras el subcampeonato.

De cara al futuro del seleccionado nacional, el pampeano convocó a superar el impacto emocional apelando a un dicho familiar: “Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue. Y en estos días mi mamá me recordó un dicho popular que dice: ‘Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo’”.

El jugador aprovechó el espacio virtual para extender sus gratitudes hacia el entorno íntimo y los colaboradores de la AFA: “Por último, mi agradecimiento eterno a nuestros familiares, amigos, a quienes hacen el trabajo silencioso de esta Selección y a todos los que nos acompañan durante el año, en las buenas y en las malas. Son una parte enorme de lo que somos. Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino”.

Finalmente, Mac Allister dedicó un párrafo directo hacia los cuestionamientos y burlas internacionales que circularon tras la final ante el equipo español: “Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos. ¡GRACIAS ARGENTINA!”, cerró su comunicado en las redes.

El mensaje de Alexis Mac Allister tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026

Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante JUNTOS. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: JUNTOS somos más fuertes que cualquiera.

Hay momentos que quedan guardados para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así como nunca voy a olvidar aquel día de 2022 en el que, con nuestra medalla de campeones del mundo, recorrimos, lloramos y disfrutamos junto a nuestra gente las calles de Buenos Aires, esta Copa también nos dejó dos imágenes imborrables que reflejan la identificación de la gente con esta Selección y que son un mimo al alma de todos los argentinos.

La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos. Familiares, amigos e hinchas hicieron que cualquier otro festejo pasara a un segundo plano. La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar. Disculpen que se los diga así, pero están completamente locos y nos encanta!

Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue. Y en estos días mi mamá me recordó un dicho popular que dice: “Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo”.

Por último, mi agradecimiento eterno a nuestros familiares, amigos, a quienes hacen el trabajo silencioso de esta Selección y a todos los que nos acompañan durante el año, en las buenas y en las malas. Son una parte enorme de lo que somos.

Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino.

Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos.

¡GRACIAS ARGENTINA!

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