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Revelaron el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial

Durante casi tres minutos, las cámaras captaron el intercambio de indicaciones tácticas y mensajes de aliento entre Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero y el resto del plantel.

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Se reveló qué pasó en el vestuario de la Selección Argentina antes de jugar la final de la Copa del Mundo. (Foto: captura)

Se reveló qué pasó en el vestuario de la Selección Argentina antes de jugar la final de la Copa del Mundo. (Foto: captura)

A pocos días de la final del Mundial 2026, salieron a la luz imágenes inéditas del recorrido que hizo la Selección argentina por el túnel del MetLife Stadium antes de enfrentar a España. Durante casi tres minutos, las cámaras captaron el intercambio de indicaciones tácticas y mensajes de aliento entre Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero y el resto del plantel, en la antesala del partido decisivo.

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El material, difundido por ESPN, muestra cómo los futbolistas aprovecharon el trayecto entre el vestuario y el campo de juego para ajustar detalles del plan de Lionel Scaloni antes del encuentro que terminó con la victoria de España por 1-0.

La secuencia comienza inmediatamente después de la arenga que Lionel Messi dio al abandonar el vestuario. El capitán buscó bajar la ansiedad del grupo con un mensaje claro. "Tranquilidad. Pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos", les dijo a sus compañeros.

Mientras avanzaban por el túnel, Emiliano "Dibu" Martínez tomó la iniciativa para conversar con Cristian Romero sobre la manera de controlar a Lamine Yamal, la principal figura ofensiva de España. "Son dos y uno. Si vos vas para afuera, con Lamine Yamal te van a presionar. Fijate el pase ese filtrado adentro si es para poder girar a algún lado", le explicó el arquero.

A la charla se sumó Lisandro Martínez, quien advirtió: "Hay que tener cuidado cuando enganchan, que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?". El Dibu respondió afirmativamente y luego recibió otro mensaje motivador de su compañero. "Vamos Dibu, firme en todas. Metételo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas", le dijo Licha.

También hubo una frase de confianza para Nicolás Tagliafico, encargado de marcar a la joya española. "Lo vas a borrar. Lo vas a borrar todo el partido", lo alentó el defensor.

En medio de la caminata, Messi volvió a intervenir con una orden puntual dirigida al Cuti Romero. "Cuando pasen, deciles a Leandro Paredes y Enzo Fernández que no se vayan para adelante", pidió el capitán. La intención era mantener el equilibrio del mediocampo frente a un rival que terminó dominando gran parte de la posesión durante la final.

La premonición del Dibu Martínez antes del partido

Uno de los momentos que más repercusión generó fue el intercambio entre Romero y el arquero argentino en los metros finales del túnel. "Llegó tu momento", le dijo el Cuti.

La respuesta del Dibu quedó registrada por las cámaras y, tras el partido, se volvió viral. "Hoy es mi día. Hoy será para la historia", contestó con total convicción.

Lionel Messi también se dirigió al grupo en busca de reforzar la confianza del equipo para afrontar el complemento de la final. (Foto: Reuters)

Lionel Messi también se dirigió al grupo en busca de reforzar la confianza del equipo para afrontar el complemento de la final. (Foto: Reuters)

El arquero fue una de las grandes figuras de la Selección argentina durante la final, con varias atajadas decisivas frente a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, aunque no pudo evitar la derrota por 1-0 ante España.

El saludo con España y el cierre del Mundial

Al salir del túnel, los jugadores argentinos saludaron cordialmente a sus rivales. Lionel Messi conversó con futbolistas como Pedri, Lamine Yamal y Dani Olmo antes del comienzo del encuentro.

Sin embargo, el clima cambió por completo tras el pitazo final, cuando se produjeron cruces y empujones entre jugadores de ambas selecciones.

Con la derrota, la Selección argentina se quedó con el subcampeonato del Mundial 2026, mientras que Messi cerró una nueva Copa del Mundo tras disputar su tercera final mundialista y consolidar otra actuación histórica con la camiseta albiceleste.

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