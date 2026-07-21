Revelaron el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial

Fuente: ESPN

A la charla se sumó Lisandro Martínez, quien advirtió: "Hay que tener cuidado cuando enganchan, que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?". El Dibu respondió afirmativamente y luego recibió otro mensaje motivador de su compañero. "Vamos Dibu, firme en todas. Metételo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas", le dijo Licha.

También hubo una frase de confianza para Nicolás Tagliafico, encargado de marcar a la joya española. "Lo vas a borrar. Lo vas a borrar todo el partido", lo alentó el defensor.

En medio de la caminata, Messi volvió a intervenir con una orden puntual dirigida al Cuti Romero. "Cuando pasen, deciles a Leandro Paredes y Enzo Fernández que no se vayan para adelante", pidió el capitán. La intención era mantener el equilibrio del mediocampo frente a un rival que terminó dominando gran parte de la posesión durante la final.

La premonición del Dibu Martínez antes del partido

Uno de los momentos que más repercusión generó fue el intercambio entre Romero y el arquero argentino en los metros finales del túnel. "Llegó tu momento", le dijo el Cuti.

La respuesta del Dibu quedó registrada por las cámaras y, tras el partido, se volvió viral. "Hoy es mi día. Hoy será para la historia", contestó con total convicción.

Lionel Messi también se dirigió al grupo en busca de reforzar la confianza del equipo para afrontar el complemento de la final. (Foto: Reuters)

El arquero fue una de las grandes figuras de la Selección argentina durante la final, con varias atajadas decisivas frente a Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, aunque no pudo evitar la derrota por 1-0 ante España.

El saludo con España y el cierre del Mundial

Al salir del túnel, los jugadores argentinos saludaron cordialmente a sus rivales. Lionel Messi conversó con futbolistas como Pedri, Lamine Yamal y Dani Olmo antes del comienzo del encuentro.

Sin embargo, el clima cambió por completo tras el pitazo final, cuando se produjeron cruces y empujones entre jugadores de ambas selecciones.

Con la derrota, la Selección argentina se quedó con el subcampeonato del Mundial 2026, mientras que Messi cerró una nueva Copa del Mundo tras disputar su tercera final mundialista y consolidar otra actuación histórica con la camiseta albiceleste.