Jubilados de ANSES pueden ahorrar hasta $35.000 en supermercados: dónde están los descuentos

En muchos casos, además, estos descuentos pueden combinarse con promociones adicionales de bancos o billeteras digitales, lo que permite ampliar el ahorro en las compras del hogar.

Cómo funcionan los beneficios y qué tener en cuenta

De esta manera, los jubilados tienen la posibilidad de reducir significativamente el gasto mensual en supermercados, aprovechando los distintos días promocionales y las condiciones que establece cada comercio.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada cadena aplica sus propios topes de reintegro, días específicos de descuento y límites por operación o por mes, por lo que conviene revisar previamente las condiciones antes de realizar la compra.

Otro punto a considerar es que algunas promociones solo son válidas para compras presenciales, mientras que otras también pueden aplicarse en plataformas de venta online o mediante pagos con códigos QR. Estas diferencias dependen de la política comercial de cada supermercado y de los acuerdos vigentes con las entidades bancarias.

Supermercados_jubilados

Descuentos extra que ofrecen los bancos

Además de las promociones de los supermercados, muchos jubilados pueden sumar beneficios adicionales otorgados por bancos, lo que permite alcanzar niveles de ahorro aún mayores.

Entre los programas más destacados se encuentran los impulsados por Banco Nación, Banco Galicia, Banco Supervielle y Banco Provincia, que en determinados casos ofrecen descuentos extra o reintegros cuando el pago se realiza con billeteras digitales o tarjetas específicas.

En el caso del Banco Provincia, por ejemplo, los jubilados que utilizan la billetera digital Cuenta DNI pueden acceder a promociones especiales en supermercados seleccionados, lo que amplía el ahorro en las compras semanales.

Una ayuda para reducir el gasto mensual

Este tipo de beneficios se volvió cada vez más común en los últimos años, ya que muchas cadenas de supermercados y bancos desarrollan campañas específicas destinadas a adultos mayores y beneficiarios del sistema previsional, quienes suelen concentrar una parte importante de su gasto en alimentos y productos básicos.

En un contexto de inflación elevada y cambios frecuentes en los precios, estos descuentos representan una herramienta clave para cuidar el bolsillo de los jubilados, permitiéndoles aprovechar promociones que, en algunos casos, pueden generar ahorros mensuales significativos.

Por este motivo, especialistas en consumo recomiendan planificar las compras teniendo en cuenta los días de promoción, comparar los topes de reintegro de cada supermercado y verificar si existen descuentos adicionales disponibles a través de bancos o billeteras digitales.

De esta forma, los jubilados pueden maximizar los beneficios disponibles y reducir el impacto de los gastos cotidianos, especialmente en productos de consumo masivo que forman parte de la canasta básica.

En definitiva, durante marzo los beneficiarios de ANSES cuentan con un abanico amplio de promociones en supermercados, con descuentos que pueden alcanzar el 25% y reintegros que llegan hasta los $35.000, lo que representa una oportunidad concreta para ahorrar en las compras del hogar si se aprovechan correctamente las distintas promociones vigentes.