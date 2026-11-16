Tras recibir su condena, importante actor admitió haberse sobrepasado con una compañera

"Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello", expresó.

Luego profundizó sobre su comportamiento durante los rodajes y realizó una declaración que generó repercusión: "En los rodajes, durante mucho tiempo me escondí detrás de la provocación y la picardía. Mis palabras, algunos de mis gestos, creía que eran sin consecuencias. Pero sí las tenían, especialmente viniendo de una figura poderosa".

La condena había sido dictada en mayo de 2025 por un tribunal de París. Las víctimas fueron identificadas como Amélie, una decoradora, y Sarah, nombre utilizado para preservar la identidad de una asistente de dirección. Además de la pena de prisión en suspenso, Depardieu deberá pagarles más de 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios.

La decisión de renunciar a la apelación dejó el camino abierto para que la condena quede firme, según informó una fuente cercana al caso a la agencia AFP.

Pero la polémica no terminó allí. Un día antes de la difusión de su comunicado, los medios Mediapart y Le Média publicaron un video registrado durante el rodaje de otra película, en el que se observa a una joven intentando apartar la mano del actor mientras él intenta levantarle la falda durante una escena.

Las imágenes volvieron a poner al intérprete en el centro de la controversia, especialmente porque durante años había rechazado las acusaciones en su contra.

Una de las mujeres que obtuvo una condena judicial celebró el desenlace. Amélie aseguró que se trataba de una victoria y lamentó que las disculpas no hubieran llegado antes.

"Es nuestra victoria y la recibimos con la cabeza alta", expresó. También manifestó que le habría gustado que el actor estuviera presente para escuchar directamente su reacción.

Por su parte, Sarah habló de la frustración que le generó haber preparado el juicio de apelación para finalmente no tener que atravesarlo, aunque también manifestó su alivio por el resultado. "El monstruo del cine cayó", afirmó.

La situación judicial de Depardieu todavía podría tener nuevos capítulos. El próximo 26 de noviembre se conocerá si será juzgado en otro expediente por presunta violación y agresiones sexuales contra la actriz Charlotte Arnould. En esa causa, el intérprete negó las acusaciones.

Así, una de las figuras más reconocidas de la cinematografía francesa vuelve a quedar en el centro de un escándalo que trascendió las fronteras de su país. Esta vez, con una condena judicial, dos mujeres que obtuvieron un fallo favorable y un comunicado en el que el propio actor reconoció el daño que pudieron provocar sus comportamientos.