Jonathan Majors recibió dos nuevas denuncias por abuso físico y emocional

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter en base a un informe publicado por The New York Times, las demandantes son Emma Duncan y Maura Hooper, quienes estuvieron en distintas relaciones con el intérprete entre 2013 y 2019 y coincidieron en que Majors es "una figura controladora y amenazante" que las "aisló de sus amigos y sus objetivos profesionales".