El Banco Central confirmó que mantendrá el swap con China y descartó cambios en el acuerdo

Qué pasará con el swap con China

Bausili confirmó que el swap de monedas con China continuará vigente y adelantó que el Gobierno argentino ya trabaja en la renovación del acuerdo, cuyo vencimiento deberá renegociarse en los próximos meses.

“El swap de China tiene 17 años. Tiene un plazo de vencimiento de tres años y estamos hablando con ellos para extenderlo igual que siempre. No hay plan de eliminarlo", sostuvo.

Bausili también precisó que el tramo activado del swap sigue operativo en las mismas condiciones anunciadas hace más de un año. Además, recordó que en diciembre China ratificó la continuidad del esquema vigente.

Por último, confirmó que funcionarios argentinos viajarán a China durante junio para avanzar en las conversaciones. “Tenemos muy buen diálogo y nunca hablamos de ninguna modificación”, señaló el titular del BCRA, quien definió al acuerdo como un instrumento “cuasipermanente”.

Inflación: factores estacionales y ajuste de tarifas

El titular del BCRA señaló que la evolución de los precios también estuvo influida por factores estacionales durante el primer trimestre de 2026, lo que generó una suba transitoria de la inflación. En ese sentido, mencionó aumentos en rubros como carne, educación y prendas de vestir.

A esto se sumaron ajustes en tarifas de electricidad y gas, junto con la suba del precio internacional de la carne, elementos que contribuyeron al incremento gradual del nivel general de precios.

En paralelo, detalló que "el año 2025 cerró con un crecimiento promedio del 4,4%, en línea con las proyecciones del organismo. La recuperación del cuarto trimestre estuvo impulsada principalmente por la cosecha de trigo, mientras que el resto de los sectores mostró una evolución heterogénea".

Bausili hizo referencia al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), en el que se observa que el sector privado considera que los shocks recientes de precios tienen carácter transitorio.

Según ese relevamiento, el mercado anticipa una desaceleración de la inflación en el corto plazo y que las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen ancladas en torno al 24%.

Expectativas e incertidumbre global

Los funcionarios destacaron que la inflación “reanuda su tendencia a la baja” debido a la ausencia de inercia inflacionaria y a la reversión de factores estacionales. Al mismo tiempo, señalaron que el principal riesgo proviene de la incertidumbre global, vinculada a factores geopolíticos que pueden afectar los precios internacionales, como el conflicto de Medio Oriente.

El informe también advirtió que la extensión de la suba del precio internacional del petróleo constituye la “incertidumbre mayor” sobre la evolución del IPC.

precios del crudo Bausili aseguró que la Argentina "no se contagió del estrés financiero global asociado a la guerra". (Foto: archivo)

En el contexto del conflicto geopolítico internacional, Bausili aseguró que la Argentina "no se contagió del estrés financiero global asociado a la guerra". En ese sentido, destacó que el tipo de cambio se mantuvo estable y que las tasas de interés domésticas mostraron una tendencia a la baja. Además, indicó que el superávit comercial energético funcionó como un factor de amortiguación frente a las turbulencias externas.

Restricciones cambiarias a las empresas

Consultado sobre las restricciones cambiarias vigentes para las empresas, el presidente del BCRA sostuvo que su eliminación “no es una prioridad”, al considerar que no afectan el desempeño del comercio exterior.

En ese sentido, señaló que desde la implementación del esquema de bandas cambiarias en mayo de 2025 se observa un crecimiento sostenido de las exportaciones en cantidades, con récords sucesivos.

Bausili agregó que el marco cambiario actual no estaría limitando el dinamismo del sector externo y que la principal preocupación del organismo es el funcionamiento general de la economía.