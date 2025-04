Pánico en un colegio de José C. Paz: Se grabó con un arma y despertó el alerta en padres y autoridades

Embed - JOSÉ C. PAZ: UN MENOR SE GRABA CON ARMA Y GENERA PÁNICO EN UNA ESCUELA

En ese grupo, una de las madres compartió: "El alumno es del primer año de turno tarde, está subiendo esos videos por las redes y está amenazando a los chicos del turno mañana, que los va a esperar en la salida y que va a repartir bala a los chicos".

La respuesta de la escuela

Una de las autoridades del colegio respondió al intentar explicar la situación: "Hubo un video circulando del día sábado de un alumno de primera de turno tarde, el video fue hecho en la casa del tío del nene, con un arma cargándola, haciendo cosas con el arma. Ese video le llegó al director el día sábado, circulaba un rumor que el nene iba a ir hoy a la salida del turno mañana con el arma, no se sabe quién publicó eso o quién lo comentó".

Y aclaró para llevar tranquilidad que en "el nene en el video no amenaza a nadie, no dice nada pero está el video con el nene y el arma encima". Además, explicó que el director del colegio se dirigió el mismo fin de semana a la Fiscalía para hacer una "denuncia al tío del menor". "El director me dijo que comunique a la familia para que nos quedemos tranquilos, el nene no está concurriendo al colegio a hablar con los directivos", comentó.