No obstante, no precisó si, por la conformación de los pliegos de las licitaciones, otras empresas que hubieran deseado competir quedaron marginadas de pujar por quedarse con las obras.

Si bien habló de “direccionamiento” de las licitaciones para favorecer a Báez, omitió explicar qué empresas habrían resultado perjudicadas por esos supuestos manejos ilegales.

Los argumentos del fiscal Diego Luciani contra las empresas de Lázaro Báez

El fiscal insistió en calificar como “ficción”· a cada proceso de licitación e hizo hincapié en los tiempos cortos para las adjudicaciones de las obras y la falta de controles sobre el cumplimiento de la ejecución.

En ese sentido, destacó que ninguna de las obras asignadas al Grupo Austral cumplió con los plazos fijados originalmente.

“Uno puede entender que una obra pública tenga demoras o prórrogas por determinadas cuestiones, pero si ninguna de las obras cumple con los plazos eso demuestra la incapacidad de Austral Construcciones para desarrollar esas tareas”, enfatizó.

Luciani anunció que volverá sobre la supuesta “incapacidad” de las empresas del Grupo Báez en la próxima audiencia, que será la cuarta de las nueve previstas para la acusación.

También aludió a los montos de “anticipos financieros” que fueron recibiendo las empresas de Báez en distintos tramos de la ejecución de las obras que le fueron adjudicadas.

“No podemos creer cómo pasaron inadvertidos semejantes actos de corrupción”, insistió Luciani.

Causa Vialidad: el comunicado de la ausencia de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a ausentarse este viernes en la audiencia, en el marco del tercer día de alegatos.

"Venimos a informar que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, por razones impostergables e inherentes a sus funciones como Vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado de la Nación, no podrá conectarse a la plataforma Zoom en el marco de las audiencias previstas para los días martes 2 de agosto y viernes 5 de agosto, ambos del corriente año", sostiene la notificación presentada por su abogado Carlos Beraldi ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).

Cabe destacar que la ausencia está convalidada "solo cuando acredita actividad parlamentaria". Esa resolución se acordó en mayo de 2019, cuando empezaron las audiencias con la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

Causa Vialidad: de qué se la acusa a Cristina Kirchner

fiscal-luciani-lazaro-baez-cristina-kirchner.jpg Causa Vialidad: sin la presencia de Cristina Kirchner, se inició el segundo día de alegatos (Foto: Captura de Internet).

Durante la segunda jornada de alegato del Ministerio Público Fiscal (MPF) en el juicio Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola analizaron la prueba de presunta defraudación al Estado en los procesos licitatorios de las 51 obras públicas incluidas en este debate.

Aseguraron que tienen comprobado que los acusados violaron los principios elementales de contratación pública, y sostuvieron que todas las licitaciones “fueron una ficción, fueron un montaje, que aparentaba una realidad que era inexistente”.

Fueron 9 horas en las que describieron paso a paso las irregularidades que encontraron en los contratos que favorecieron al grupo empresario de Lázaro Báez, y la responsabilidad que le atribuyen a cada uno de los 13 procesados.

Esta vez la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner optó por no conectarse al Zoom, y le pidió al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) un permiso especial para cumplir con sus obligaciones parlamentarias.

El fiscal Diego Luciani habló de complicidad criminal

Para Luciani el expediente de Vialidad representa un “caso paradigmático de corrupción”. Por eso, en la audiencia de este martes se propuso mostrar el método que utilizó la supuesta asociación ilícita, comandada por la expresidenta, para desviar a sus bolsillos los fondos públicos.

Describió las maniobras que se repitieron sistemáticamente, poniendo como ejemplo cuatro licitaciones que se hicieron de manera simultánea a fines del año 2006, y que terminaron con la contratación de las empresas de Báez, por montos millonarios.

Se trató de la pavimentación de un tramo de la Ruta Nacional 288, por un presupuesto de 192 millones de pesos. Expuso la documentación donde figuraban como oferentes “tres empresas de Báez y una cuarta de cortesía, que realizó una oferta por arriba del 20 por ciento permitido, y fue descalificada”.

En este punto señaló que “es muy fácil deducir que no había competencia. En atención a que la competencia era ficticia, sin lugar a dudas la comisión de preadjudicación, Vialidad provincial, Vialidad Nacional, el secretario de Obras Públicas, y el ministerio de Planificación, debieron haber impedido llevar adelante esta licitación de esta manera y desechar la oferta”.

Según el fiscal:

Una vez que fue adjudicada la obra a la empresa Gotti, se la cedió a Austral Construcciones, "burlando todos los principios de la licitación pública. La empresa ganadora adjudicataria cede el contrato sin más, y la administración pública lo permite".

“El pliego establecía el término de tres años para pavimentar 39 kilómetros, pero la obra se extendió 120 meses, a partir de reiteradas solicitudes de postergación de plazo que fueron convalidadas. Así y todo la obra no finalizó”.

Los otros ejemplos se refirieron a la repavimentación de 67 kilómetros de la ruta 281, por 93 millones de pesos; la pavimentación de 22 kilómetros de la ruta 40, por 121 millones de pesos; y el ripiado de 125 kilómetros en la ruta 9, por 200 millones de pesos.

Expuso prueba de cómo se repetía una competencia entre empresas ligadas a Lázaro Báez, más otras firmas que simulaban participar cometiendo errores, como presentar garantías incorrectas, u ofertas superiores a lo pautado por el pliego. Opinó que lo hacían adrede para quedar afuera del concurso.

Cuando adjudicaron el trabajo al Grupo Austral, durante la ejecución plantearon varias modificaciones de proyecto; no cumplieron los tiempos, incluso aplazaron de 3 a 9 años; o se excedieron de los montos previstos, requiriendo ampliación de presupuesto.

Tras ofrecer estos detalles, Luciani enfatizó que “a pesar de que solo competían las empresas de Báez entre sí, no rechazaron las ofertas, no perdieron las garantías, no hubo sanciones, no hubo comunicaciones al registro”. Consideró que es la prueba de que existía “complicidad criminal”.

Con información de Noticias Argentinas