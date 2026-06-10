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¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Cuándo se conocerá el resultado final de las elecciones en Perú

Luego de tres días de finalizada la elección, Perú no sabe aún el nombre de su futuro presidente. Un país que lleva una década de inestabilidad política sigue dividido profundamente cada vez que tiene que ir a votar.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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El recuento de votos aún no finalizó y Perú no sabe quien será su próximo presidente. (Foto: Reuters)

El recuento de votos aún no finalizó y Perú no sabe quien será su próximo presidente. (Foto: Reuters)

La definición de la segunda vuelta presidencial en Perú continúa abierta y el país permanece en un clima de máxima incertidumbre política. Con más del 97% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de izquierda Roberto Sánchez conserva una ventaja mínima sobre Keiko Fujimori, aunque la distancia se reduce con cada actualización del escrutinio.

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Según los últimos datos oficiales, Sánchez reúne poco más del 50% de los votos válidos, mientras que Fujimori se ubica apenas unas décimas por debajo. La diferencia ronda los 25.000 sufragios sobre casi 18 millones de votos contabilizados, un margen extremadamente estrecho para una elección presidencial.

Todavía quedan actas pendientes de procesamiento y otras que deberán ser revisadas por las autoridades electorales, por lo que el resultado definitivo podría demorarse varias semanas. La legislación peruana establece que el ganador será quien obtenga un solo voto más que su rival, sin contemplar la figura del “empate técnico”.

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La demora alimenta la tensión política en un país que atraviesa años de inestabilidad institucional y una fuerte polarización. Ambos candidatos llamaron a respetar el proceso electoral mientras sus seguidores siguen con atención cada actualización del conteo. Los mercados también observan el desenlace, conscientes de que el próximo presidente deberá asumir en un contexto económico y político especialmente desafiante.

La Junta electoral dijo que pueden demorarse quince días más el resultado final porque aunque solo resta escrutar un 3% del total de votos, luego deberán revisarse los observados, que en un margen tan estrecho entre los candidatos, podrían terminar de asegurar al ganador.

¿Quién gobernará en Perú?

La incertidumbre se mantiene, tres días más tarde de finalizada la elección. El recuento oficial de los votos, que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó al 97% del total. Sigue al frente el candidato de izquierda, Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori. Pero el margen es muy estrecho, apenas 25.000 votos. Y la candidata de Fuerza Popular - que compite por cuarta vez consecutiva por la presidencia - viene recortando la diferencia. Por lo tanto, ese escaso porcentaje que resta escrutar puede hacer variar nuevamente el nombre del ganador.

cuadro de la elección
La diferencia entre los dos candidatos es apenas 25.000 votos. Final incierto en el Perú (Foto: A24.com)

La diferencia entre los dos candidatos es apenas 25.000 votos. Final incierto en el Perú (Foto: A24.com)

El ONPE comunicó a la Junta Nacional Electoral los datos y se ha informado que aún pueden ser necesarios de 10 a 15 días para tener oficialmente el resultado final y por ende, el nombre del nuevo presidente del país.

¿Las actas observadas pueden definir la elección?

La definición de la segunda vuelta presidencial en Perú no depende únicamente del avance del escrutinio oficial. Con una diferencia mínima entre los candidatos, el foco ahora está puesto en las más de 1.500 actas observadas y en el mecanismo de recuento de votos, procedimientos que podrían resultar decisivos para conocer al próximo presidente del país.

Un acta observada es aquella que presenta alguna inconsistencia que impide su incorporación inmediata al conteo oficial. Entre las causas más frecuentes figuran errores materiales en las cifras, problemas de legibilidad o la ausencia de alguna de las firmas obligatorias. También existen casos en los que los personeros de los partidos impugnan determinados votos o solicitan la nulidad del acta.

Cuando esto ocurre, la documentación es remitida a los Jurados Electorales Especiales, que analizan cada caso para determinar si la observación puede ser subsanada o si corresponde aplicar un recuento de votos. Este procedimiento, incorporado recientemente a la legislación electoral peruana, consiste en una revisión pública y única de las cédulas de esa mesa bajo estrictas garantías de custodia y con participación de los representantes partidarios.

En una elección amplia, estas actas suelen tener un impacto limitado. Sin embargo, esta elección es diferente. Como la diferencia entre los candidatos es de apenas unas décimas porcentuales, los votos pendientes pueden modificar el resultado final o confirmar al ganador por un margen muy estrecho.

Por ese motivo, las autoridades electorales ya advirtieron que la proclamación oficial podría demorarse varios días e incluso dos semanas, especialmente si existen apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hasta entonces, el futuro político de Perú seguirá dependiendo de la revisión minuciosa de cada una de esas actas observadas.

Teniendo en cuenta la inestabilidad política peruana en la última década, los dos candidatos se están comportando a la altura de la situación: Sánchez y Fujimori esperan con cautela y piden tranquilidad a la población, a la espera del resultado oficial.

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