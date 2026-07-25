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La persona clave que acompaña a La Joaqui mientras enfrenta una crisis con Luck Ra: "Solo vos y yo..."

La Joaqui estaría atravesando un difícil momento sentimental mientras aumentan las versiones de una crisis con Luck Ra. En medio de este panorama, la cantante encontró refugio y contención en una persona muy especial.

25 jul 2026, 23:25
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La persona clave que acompaña a La Joaqui mientras enfrenta una crisis con Luck Ra: Solo vos y yo...

La persona clave que acompaña a La Joaqui mientras enfrenta una crisis con Luck Ra: "Solo vos y yo..."

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La persona clave que acompaña a La Joaqui mientras enfrenta una crisis con Luck Ra: "Solo vos y yo..."

En medio de las versiones sobre una posible crisis con Luck Ra, La Joaqui encontró en su familia el refugio necesario para atravesar este momento. La cantante se mostró más cercana que nunca a sus hijas y compartió en sus redes sociales imágenes del cumpleaños de su pequeña Shaina, acompañadas de un emotivo mensaje en el que abrió su corazón y expresó todo el amor que siente por ella.

La artista eligió dejar de lado por un momento la exposición que generaron los rumores sobre su relación y enfocarse en uno de sus pilares más importantes: el vínculo con sus hijas. A través de una extensa dedicatoria, recordó parte de la historia que construyó junto a la pequeña y destacó el lugar fundamental que ocupa en su vida.

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Si bien ninguno de los dos confirmó públicamente una separación, distintos indicios alimentaron las especulaciones sobre un distanciamiento. En ese contexto, la cantante decidió mostrarse desde un lugar más íntimo, rodeada del amor de su familia y acompañada por quienes, según sus propias palabras, fueron su sostén en los momentos más difíciles.

El mensaje de La Joaqui a su hija Shaina

Con una extensa dedicatoria, La Joaqui recordó momentos de su historia juntas y destacó el rol fundamental que su pequeña tuvo en su vida, en un posteo que rápidamente conmovió a sus seguidores.

Tu existencia en este mundo hizo la vida más fácil.

Nadie se merece más que vos sentirse elegida: por el universo, por el mundo, por mamá. Solo vos y yo sabemos todo lo que nos costó vivir la vida con plenitud, sin miedo y siempre para adelante.

Cuando miro para atrás y recapitulo todo lo que vivimos juntas, entiendo que la familia que no se me dio como hija me la diste vos como mamá. Entraste en un cuarto de cristales rotos y volviste el piso de algodón.

Te escribo poesías desde el día en que naciste, al igual que tu hermana, que te ama. Porque vos viviste dos años sin chuchu, pero ella no conoce la vida sin vos.

Le lavás la cara a mi pasado, a mi historia y a mi rebeldía con tus buenos modales, con tu comprensión y con tu cercanía con los animales. Vibrás alto y el mundo lo siente.

Sos y siempre serás la luz que llegó a esa casita sin electricidad, caminando de mi mano hasta que se convirtió en la casa de princesa, el hogar que siempre quise y que nunca había tenido.

Aún recuerdo cuando tu bañera era un balde de pintura y sonreías igual de gigante que en las piletas exóticas a las que la gente nos dio la oportunidad de llegar, apoyando nuestra historia, y sobre todo la tuya.

Nunca supe que quería ser cantante, pero desde que nací soñé con ser tu mamá. Mi primera hija, feliz vida.

     

 

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