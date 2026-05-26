La durísima respuesta de Mimi Alvarado a Milett Figueroa: "Prontuario terrorífico en Perú"

"Esto nada tiene que ver Marcelo, es algo conmigo y ella. Ella tiene un prontuario muy interesante en Perú pero yo dije eso porque ella arrancó esta miniguerra, para pelearse tiene que haber dos", siguió sin retroceder en su fuerte ataque contra Milett Figueroa.

Y comentó sobre sus dichos que desataron la acción legal de la modelo: "Todo lo que yo dije en la nota, te lo dije en el Cantando y te dije cosas peores. Lo único que agregué es tu prontuario terrorífico que tú tienes en Perú y que tú usas un modus operandi de agarrar tipos casados, con poder, para sacarles todo y después extorsionarlos".

"No te metas con Mimi Alvarado y mándame otra carta documento porque yo te la voy a rebocar y tú vas a terminar en un calabozo, yo no, yo voy a terminar en mi casa", cerró Mimi Alvarado con una clara advertencia a Milett Figueroa.

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El impactante testimonio de Mimi Alvarado contra Milett Figueroa que desató el escándalo

Mimi Alvarado apuntó directamente contra Milett Figueroa tras la separación de Marcelo Tinelli en una nota a mediados de abril con el programa A la Tarde (América Tv).

"Ella dijo: 'Yo corté la relación'. Ella la cortó, ¿en serio? No me digas. Dudo. Al final no le creí, pues la tipa es actriz. Entonces, en un momento veo que la tipa no me sigue más. Ah, entonces así, vamos a ser perras. Entonces, si ella es perra, yo soy una perra aquella", comenzó la novia de Luciano El Tirri.

Y arremetió contra la madre de Milett Figueroa: "Su mamá es una atrevida y yo se lo dije a mi Milett, porque esa mujer se atreve a decir que soy una irrespetuosa y bueno, me voy a proteger con anillos, con cosas,porque dicen que la mamá de Milett es la bruja más grande del Perú".

"Ella en un momento se atrevió a decir que yo no soportaba a su hija porque yo estaba enamorada de Marcelo. Señores: ¿yo con 20 años de relación con Luciano, mi novio, voy a estar enamorada de Marcelo? Yo digo: qué desubicada tu mamá que dijo eso. Milett dijo: ah no, lo que pasa que mamá, qué se yo... 'Si tu mamá, la maldita bruja del Perú, la bruja más grande', y no me arrepiento nada de lo que digo", siguió Mimi Alvarado.

La panelista habló después del pasado sentimental de la modelo en su país: "Ella tiene un prontuario muy importante. Yo sé que del mismo país de ella, me dijeron cosas tremendas: 'No sé cómo Marcelo está con ella porque esa mina en Perú es gatúbela'. Si esa tipa llega a volver con Marcelo, júrelo por Dios que hay macumba en el medio".

Por último, Mimi Alvarado redobló la apuesta con una declaración explosiva: "Esto te lo juro, mira, por mi nombre entero. María de Santa Gracia Alvarado confirma que Milett le hizo macumba a Marcelo. Lo volvió casi loco, pero no pudo porque la energía de Marcelo es muy fuerte".