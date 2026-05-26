La durísima respuesta de Mimi Alvarado a Milett Figueroa: "Prontuario terrorífico en Perú"

Lo que parecía un cruce mediático entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa tomó curso vía legal después de que la modelo peruana decidió denunciarla por injurias.
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Mimi Alvarado redobló la apuesta después de que Milett Figueroa, ex de Marcelo Tinelli, le envió una carta documento por los dichos sobre ella.
Lo que parecía un cruce mediático entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa tomó curso vía legal después de que la modelo peruana decidió denunciarla por injurias.
Desde el programa La mañana con Moria (El Trece), la novia del Tirri fue contundente este martes a la hora de responderle a la ex de Marcelo Tinelli.
"De donde yo vengo tengo un papá que es un periodista deportivo reconocido y respetado. Yo vine aquí por un desafío personal y me quise hacer independiente, y todavía mamá y papá me ponen dinero si necesito algo .Me tocó esta vida y hace 20 años que estoy en Argentina y estoy de novia con Luciano pero mantengo yo, a mi nadie me mantiene", comenzó firme.
Y agregó picante: "Hay cosas que yo no cuento porque cuido a otras personas. Marcelo no quiere que hable del tema Milett, quiere que deje todo así, porque ya está. Pero lamentablemente yo soy Mimi Alvarado y a mi no me gusta que nadie y una groncha así como Milett. Una groncha Marimar que volvió a su choza con pulgoso, que pulgoso en este caso sería la mamá...”.
"Esto nada tiene que ver Marcelo, es algo conmigo y ella. Ella tiene un prontuario muy interesante en Perú pero yo dije eso porque ella arrancó esta miniguerra, para pelearse tiene que haber dos", siguió sin retroceder en su fuerte ataque contra Milett Figueroa.
Y comentó sobre sus dichos que desataron la acción legal de la modelo: "Todo lo que yo dije en la nota, te lo dije en el Cantando y te dije cosas peores. Lo único que agregué es tu prontuario terrorífico que tú tienes en Perú y que tú usas un modus operandi de agarrar tipos casados, con poder, para sacarles todo y después extorsionarlos".
"No te metas con Mimi Alvarado y mándame otra carta documento porque yo te la voy a rebocar y tú vas a terminar en un calabozo, yo no, yo voy a terminar en mi casa", cerró Mimi Alvarado con una clara advertencia a Milett Figueroa.
Mimi Alvarado apuntó directamente contra Milett Figueroa tras la separación de Marcelo Tinelli en una nota a mediados de abril con el programa A la Tarde (América Tv).
"Ella dijo: 'Yo corté la relación'. Ella la cortó, ¿en serio? No me digas. Dudo. Al final no le creí, pues la tipa es actriz. Entonces, en un momento veo que la tipa no me sigue más. Ah, entonces así, vamos a ser perras. Entonces, si ella es perra, yo soy una perra aquella", comenzó la novia de Luciano El Tirri.
Y arremetió contra la madre de Milett Figueroa: "Su mamá es una atrevida y yo se lo dije a mi Milett, porque esa mujer se atreve a decir que soy una irrespetuosa y bueno, me voy a proteger con anillos, con cosas,porque dicen que la mamá de Milett es la bruja más grande del Perú".
"Ella en un momento se atrevió a decir que yo no soportaba a su hija porque yo estaba enamorada de Marcelo. Señores: ¿yo con 20 años de relación con Luciano, mi novio, voy a estar enamorada de Marcelo? Yo digo: qué desubicada tu mamá que dijo eso. Milett dijo: ah no, lo que pasa que mamá, qué se yo... 'Si tu mamá, la maldita bruja del Perú, la bruja más grande', y no me arrepiento nada de lo que digo", siguió Mimi Alvarado.
La panelista habló después del pasado sentimental de la modelo en su país: "Ella tiene un prontuario muy importante. Yo sé que del mismo país de ella, me dijeron cosas tremendas: 'No sé cómo Marcelo está con ella porque esa mina en Perú es gatúbela'. Si esa tipa llega a volver con Marcelo, júrelo por Dios que hay macumba en el medio".
Por último, Mimi Alvarado redobló la apuesta con una declaración explosiva: "Esto te lo juro, mira, por mi nombre entero. María de Santa Gracia Alvarado confirma que Milett le hizo macumba a Marcelo. Lo volvió casi loco, pero no pudo porque la energía de Marcelo es muy fuerte".