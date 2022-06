La analogía de Viviana Canosa por el centenario de YPF: "Tenemos el tanque lleno"

“Estamos llenos de sus errores una y otra vez, llenos de tantos robos y corrupción. Hoy después de tres meses se volvieron a ver las caras el presidente y la vice en el acto por los 100 años de YPF. La forma de celebrar los 100 años de YPF no es gastando el dinero público en fiestas sino abasteciendo de gasoil a todo el país”. “Estamos llenos de sus errores una y otra vez, llenos de tantos robos y corrupción. Hoy después de tres meses se volvieron a ver las caras el presidente y la vice en el acto por los 100 años de YPF. La forma de celebrar los 100 años de YPF no es gastando el dinero público en fiestas sino abasteciendo de gasoil a todo el país”.

“El faltante de gasoil está haciendo mierda al campo, los productores están muy preocupados. Ojo que si el campo no produce en la ciudad nos vamos a cagar de hambre. Ni polenta va a haber”. “El faltante de gasoil está haciendo mierda al campo, los productores están muy preocupados. Ojo que si el campo no produce en la ciudad nos vamos a cagar de hambre. Ni polenta va a haber”.

“Nos gobiernan los zánganos, al gordo y la reina no les importa la gente. A ellos solo les importa la de ellos, viven como reyes y dicen defender a los pobres. ¿Entenderá esta gente lo grave que es que haya desabastecimiento de combustible? Me tienen el tanque lleno”. “Nos gobiernan los zánganos, al gordo y la reina no les importa la gente. A ellos solo les importa la de ellos, viven como reyes y dicen defender a los pobres. ¿Entenderá esta gente lo grave que es que haya desabastecimiento de combustible? Me tienen el tanque lleno”.

“Nadie quiere ceder terreno. La caja de YPF es muy grande, esta gente negocia cualquier cosa menos la caja. Con la caja no se jode. La caja de YPF es tan importante que logró juntar a estos dos que se odian”. “Nadie quiere ceder terreno. La caja de YPF es muy grande, esta gente negocia cualquier cosa menos la caja. Con la caja no se jode. La caja de YPF es tan importante que logró juntar a estos dos que se odian”.

“Todo el curro de la ideología de género me tiene el tanque lleno. Ustedes son unas chorras, se afanaron hasta el ‘Ni una menos’. Se lo chorearon a Verónica Camargo y lo convirtieron en un negocio, lo usaron para cobrar de la política. ¿Qué carajo tiene que ver la deuda externa con el ‘Ni una menos’?”. “Todo el curro de la ideología de género me tiene el tanque lleno. Ustedes son unas chorras, se afanaron hasta el ‘Ni una menos’. Se lo chorearon a Verónica Camargo y lo convirtieron en un negocio, lo usaron para cobrar de la política. ¿Qué carajo tiene que ver la deuda externa con el ‘Ni una menos’?”.

Mirá el editorial de Viviana Canosa