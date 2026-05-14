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La oposición suspendió la sesión para interpelar a Adorni por temor a no conseguir quórum

El debate iba a realizarse este jueves en Diputados, pero los bloques impulsores decidieron postergarlo ante la falta de respaldo político.

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Sin el número para el quórum

Sin el número para el quórum, la oposición suspendió la convocatoria a la sesión contra Adorni
Leé también La oposición pidió convocar a sesión especial para pedir informes a Adorni, pero hay dudas sobre el quorum
Manuel Adorni:  Diputados de la oposición pidió convocar a una sesión especial para pedir informes al jefe de Gabinte, Manuel Adorni, sobre su situación patrimonial, pero hay dudas sobre el quorum. Foto: Archivo.

La convocatoria fue reprogramada para el próximo 20 de mayo, luego de que los sectores que impulsaban la ofensiva parlamentaria admitieran dificultades para asegurar la presencia suficiente en el recinto.

El llamado había sido firmado por diputados de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. El peronismo, por su parte, había dejado trascender su malestar por quedar afuera de las negociaciones pero igualmente había confirmado que todos sus diputados bajarían al recinto.

Manuel Adorni informe de gestión en Diputados. Foto Presidencia

La nueva convocatoria sí cuenta con las firmas de los diputados de Unión por la Patria luego de que el resto de los bloques opositores aceptara ampliar el temario de la sesión: no sólo se tratarán los pedidos de interpelación contra Manuel Adorni para que dé explicaciones por su patrimonio y los viajes que realizó con su familia, sino que también se incluirán proyectos relacionados con las licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar (medicamentos gratuitos), un proyecto para ampliar las prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Por qué el dictamen es clave para la oposición

En el Congreso, conseguir dictamen de comisión es un paso central para que los proyectos puedan avanzar con mayores posibilidades. Sin ese trámite reglamentario, la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para tratar las iniciativas “sobre tablas”, es decir, sin que pasen previamente por las comisiones correspondientes.

En cambio, para emplazar una comisión solamente se requiere alcanzar el quórum de 129 diputados presentes y luego aprobar la medida con mayoría simple.

De todos modos, el camino parlamentario sigue siendo complejo. Incluso si lograran obtener dictamen, los bloques opositores deberían volver a convocar a una sesión y conseguir mayoría absoluta en ambas cámaras para aprobar una eventual interpelación.

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