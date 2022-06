Viviana Canosa criticó duramente a Gabriela Cerruti: “Pensar que alguna vez fuiste periodista, y ahora...”

“Dos años con las escuelas cerradas no es gratis, nos hicieron mierda, les rompieron la cabeza a los pibes. Nuestros chicos están más brutos, más burros, como al Gobierno le gusta. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo. Unos 200 mil pibes abandonaron el colegio y no volvieron más”. “Dos años con las escuelas cerradas no es gratis, nos hicieron mierda, les rompieron la cabeza a los pibes. Nuestros chicos están más brutos, más burros, como al Gobierno le gusta. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo. Unos 200 mil pibes abandonaron el colegio y no volvieron más”.

"Alberto Fernández no hace ni una bien. ahora tiene un nuevo plan para domesticar a la Corte Suprema, quiere que pase de 4 miembros a 25, uno por provincia. Con eso se aseguran que la Corte va a estar sometida a la voluntad política. Es increíble todo lo que hace Alberto para que Cristina no lo castigue".

"Si algo le faltaba a la portavoz Gabriela Cerruti era ponerse la gorra con los periodistas. Que autoritaria, no parece 'kumpa'. ¿Qué pasa Cerruti no te alcanza el sueldo entonces te inventaste un currito como preceptora de periodistas? ¿Vas a poner amonestaciones o vas a pedir la expulsión? Pensar que alguna vez fuiste periodista, pero bueno, ahora vivís de la nuestra y te encanta".

"También es terrible que nuestro Gobierno sea amigo de Nicaragua, Cuba y Venezuela, siempre estamos del lado de los feos, sucios y malos. No permitamos que nos roben el futuro".

"Nadie quiere laburar, estamos ante una generación que se crio con el plan. Si no laburas el Estado igual te garpa, ya está como naturalizado. Del 1 al 10 de cada mes el rebaño de pelotudos les paga el plan, para colmo vino la pandemia y todo se hacía por zoom. Mucha gente se acostumbró trabajar desde su casa y ya no se quieren sacar el pijama".

"Hablando de gente sin futuro, otra denuncia más contra L-Gante, el amigo del presidente. Que mal que está este pibe, cada día está más arruinado. La cumbia 420 parece que no es muy buena para la salud. Para L-Gante esto pasa porque le 'tienen envidia y lo quieren bajar'. ¿Quién te va a tener envidia? Sos un pobre pibe con plata. Ustedes tan L-Gante y nosotros tan Favaloro".

Mirá el editorial de Viviana Canosa