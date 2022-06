Viviana Canosa analizó el fallo en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heart: "Me hace pensar en Darthés"

“Ustedes son mendigos disfrazados de millonarios, lo único que tienen y quieren es la plata. Ustedes se creen los propietarios del pueblo, son básicamente seres infelices que se llevaron moral a marzo”. “Ustedes son mendigos disfrazados de millonarios, lo único que tienen y quieren es la plata. Ustedes se creen los propietarios del pueblo, son básicamente seres infelices que se llevaron moral a marzo”.

"Cristina usa con Alberto la estrategia del desgaste, pero Alberto finge demencia. Ella lo echa y él no se va. Nos gobierna un frente que lo único que tienen en común es el odio a Mauricio Macri. Están obsesionados. El país se prende fuego, pero ellos te hablan de Macri".

"El Gobierno nos debe unas disculpas públicas a todos los argentinos por la cantidad de barbaridades que hicieron. Lo que hicieron en la pandemia con nosotros fue inmoral: sacaron de las cárceles a los presos y nos encerraron a nosotros; nos hicieron pelota la cabeza; echaron del colegio a miles de pibes; nos robaron la posibilidad de despedirnos de nuestros familiares y amigos".

"La verdad que no me banco este feminismo trucho, este feminismo de packaging, de marketing. Que nos pone a nosotras las mujeres en un lugar de víctimas. Por supuesto que hay mujeres víctimas, como también hay varones víctimas".

"Hoy fue el veredicto del juicio contra Johnny Depp, no se encontraron pruebas en su contra. Después de 6 años de que su mujer lo difamara la justicia le dio la razón. ¿Entonces en qué lugar nos ponen a nosotras las mujeres? Lo que pasa es que allá hay una Justicia que funciona, no como la de acá".

"Es una pena que habiendo casos de mujeres que son víctimas, o de hombres que son víctimas, en Estados Unidos fue con el #MeeToo acá será con el #NiUNaMenos, terminan arruinando algo que podría haber sido muy importante. Basta de llenarles las cabezas a las minas diciendo que 'somos unas pobrecitas'. Pobrecitas las pelotas, lo de Johnny Depp me hace pensar en Darthés".

