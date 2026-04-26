La sorprendente razón por la que Oriana Sabatini no muestra el rostro de su hija Gia: "Me da..."

En este proceso, el acompañamiento de su familia resulta fundamental. En especial, el de su mamá, Catherine Fulop, quien cumple un rol clave en el día a día. “Mi madre de hecho está acá cuidándomela, porque está acá mi hija”, contó. Y no dudó en destacar su apoyo: “Increíble mi mamá. No podría hacerlo sin ella, creo”.

De todos modos, Oriana dejó en claro que, más allá de ese sostén, busca construir su propio camino en la maternidad. “Sí, me respeta. Yo también le he dicho: ‘Mirá, también déjame hacer, quiero ver, equivocarme, probar. Esta es mi experiencia, la quiero vivir yo’”, concluyó.

Así, la decisión de resguardar la imagen de Gia no solo responde a una cuestión de privacidad, sino también a una forma consciente de maternar, donde el aprendizaje y el cuidado van de la mano.

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Cuál fue el dato que confirmó Oriana Sabatini sobre su tía Gabriela Sabatini que sorprendió a todos

Oriana Sabatini volvió a sorprender al confirmar el fuerte distanciamiento que mantiene con su tía, Gabriela Sabatini. La situación tomó aún más relevancia luego del nacimiento de su hija junto a Paulo Dybala, ya que muchos esperaban algún gesto de la extenista que finalmente no ocurrió.

En medio de rumores de una pelea tajante dentro de la familia, la artista aterrizó en la Argentina y dialogó con distintos medios. Si bien habló sobre la posibilidad de mudarse al país tras el próximo mercado de pases —ante las versiones que vinculan a Dybala con Boca Juniors—, el tema que más llamó la atención fue su relación con Gabriela.

Las declaraciones de la actriz y cantante generaron repercusión tras la nota que le brindó a LAM (América TV), en este sentido, Oriana también profundizó sobre este vínculo distante y sorprendió con sus declaraciones. "A mi no me pasó nada, no tengo ningún problema con ella", aseguró en primer lugar, dejando en claro su postura frente al conflicto.

Incluso, deslizó que no ve impedimentos de su lado para un posible reencuentro: "No tengo nada que plantear". Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando reveló la falta de diálogo: "No hablamos más pero no por decisión mío. No es un problema mío".

Ante la consulta del cronista sobre si le gustaría verla, la cantante fue directa y sin rodeos: "Quiero ver a las personas que tienen ganas de verme, no sé cómo viene de su lado. Pregúntenle a ella".

De esta manera, Oriana dejó expuesta una interna familiar que, lejos de apaciguarse, suma nuevos capítulos y mantiene la incertidumbre sobre una posible reconciliación.