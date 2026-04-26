Juicio por la muerte de Maradona: Luque vs. las hijas y la estrategia de trasladar la responsabilidad

luque-hablo-del-momento-en-que-murio-diego-maradona-reanimaron-durante-una-hora-una-cadaver-foto-leandro-heredia-tn-SV755U6JSFDTBB5REGYYCHN5JY (1) El neurocirujano cambió de estrategia y apuntó contra la familia del ex jugador.

“En la lógica de la defensa, ese audio demuestra que el entorno era plenamente consciente del deterioro de Maradona y, por lo tanto, no puede quedar al margen de la discusión sobre responsabilidades”, confió a A24.com una fuente con acceso al expediente.

Sin embargo, la estrategia no se agota en ese punto y encierra una tensión difícil de resolver. El mismo audio que busca comprometer a la familia también refuerza la idea de que el paciente atravesaba un cuadro de vulnerabilidad evidente. Del otro lado, la respuesta de la querella fue contundente. Gianinna no sólo rechazó la reconstrucción de los hechos que impulsa Luque, sino que redobló la acusación: apuntó contra el equipo médico, denunció manipulación y reclamó una condena.

Su declaración volvió a colocar el eje en la presunta negligencia profesional y en las condiciones de la internación domiciliaria, que, según la acusación, fueron inadecuadas desde el inicio.

“Tenemos que terminar con la idea ridícula de un plan criminal que plantea todo el eje acusador”, sostuvo Francisco Oneto, abogado de Luque, en diálogo con A24.com.

5RZWM6ZWBNB2NFDA3MEMYS5PIQ Dalma y Gianinna Maradona con Fernando Burlando en el juicio.

En ese escenario, la ofensiva del médico no sólo busca repartir culpas, sino también erosionar la credibilidad de quienes hoy se presentan como víctimas y querellantes.

La exposición de audios y mensajes, además, dejó al descubierto el deterioro del vínculo entre el médico y la familia, con episodios de extrema dureza que complejizan aún más su posición ante el tribunal.

“Luque eligió dar una batalla narrativa en la que cada palabra, cada chat y cada audio funcionan como piezas de un rompecabezas que intenta reconfigurar los últimos días de Maradona”, confesó otra fuente judicial.

En los próximos días se espera la continuidad de las declaraciones testimoniales, con la posible citación de otros integrantes del equipo médico y del entorno que participaron de la internación domiciliaria. También cobrarán mayor protagonismo las pericias técnicas, especialmente aquellas vinculadas a la evolución clínica de Maradona y a las condiciones concretas en las que se organizó su cuidado fuera de una institución médica.

Ese tramo será determinante: las conclusiones de los peritos podrán consolidar la hipótesis de la fiscalía sobre un cuadro de abandono o, por el contrario, reforzar la idea de una cadena de decisiones compartidas que la defensa intenta instalar.