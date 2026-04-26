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Juicio por la muerte de Maradona: Luque vs. las hijas y la estrategia de trasladar la responsabilidad

El neurocirujano cambió el mecanismo de su defensa y apuntó contra la familia del exfutbolista. Gianinna y Dalma lo señal por la muerte de su padre.

Facundo Pastor
por Facundo Pastor |
Luque y Gianinna en una batalla legal por la muerte de Diego Maradona (Fotos: REUTERS/AP).

Luque y Gianinna en una batalla legal por la muerte de Diego Maradona (Fotos: REUTERS/AP).

En la cuarta semana del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque dejó en claro que su defensa ya no se apoyará únicamente en argumentos técnicos. El viraje es evidente: tras una primera etapa marcada por lo escénico, ahora pasa de explicar decisiones médicas a cuestionar, de manera directa, el rol de la familia, en especial el de Gianinna Maradona y Dalma Maradona.

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Las jornadas en los tribunales de San Isidro comenzaron a poblarse de audios, chats y mensajes privados que reconstruyen el detrás de escena de los últimos días del exfutbolista. En ese material, incorporado por la defensa como prueba, aparecen conversaciones en las que las hijas opinan, intervienen e incluso condicionan decisiones vinculadas al tratamiento.

Según pudo saber A24.com, el objetivo es claro: instalar la idea de que no existía un mando médico unilateral, sino un esquema de decisiones compartidas en el que la familia tenía un peso determinante.

En ese contexto, uno de los momentos más impactantes fue la difusión de un audio de Gianinna, previo a la internación domiciliaria, en el que describe con crudeza el estado de su padre: “No caza one, nos va a odiar a todos”. La frase, más allá de su tono coloquial, se convirtió en una pieza central del planteo de Luque.

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El neurocirujano cambió de estrategia y apuntó contra la familia del ex jugador.

El neurocirujano cambió de estrategia y apuntó contra la familia del ex jugador.

En la lógica de la defensa, ese audio demuestra que el entorno era plenamente consciente del deterioro de Maradona y, por lo tanto, no puede quedar al margen de la discusión sobre responsabilidades”, confió a A24.com una fuente con acceso al expediente.

Sin embargo, la estrategia no se agota en ese punto y encierra una tensión difícil de resolver. El mismo audio que busca comprometer a la familia también refuerza la idea de que el paciente atravesaba un cuadro de vulnerabilidad evidente. Del otro lado, la respuesta de la querella fue contundente. Gianinna no sólo rechazó la reconstrucción de los hechos que impulsa Luque, sino que redobló la acusación: apuntó contra el equipo médico, denunció manipulación y reclamó una condena.

Su declaración volvió a colocar el eje en la presunta negligencia profesional y en las condiciones de la internación domiciliaria, que, según la acusación, fueron inadecuadas desde el inicio.

Tenemos que terminar con la idea ridícula de un plan criminal que plantea todo el eje acusador”, sostuvo Francisco Oneto, abogado de Luque, en diálogo con A24.com.

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Dalma y Gianinna Maradona con Fernando Burlando en el juicio.

Dalma y Gianinna Maradona con Fernando Burlando en el juicio.

En ese escenario, la ofensiva del médico no sólo busca repartir culpas, sino también erosionar la credibilidad de quienes hoy se presentan como víctimas y querellantes.

La exposición de audios y mensajes, además, dejó al descubierto el deterioro del vínculo entre el médico y la familia, con episodios de extrema dureza que complejizan aún más su posición ante el tribunal.

“Luque eligió dar una batalla narrativa en la que cada palabra, cada chat y cada audio funcionan como piezas de un rompecabezas que intenta reconfigurar los últimos días de Maradona”, confesó otra fuente judicial.

En los próximos días se espera la continuidad de las declaraciones testimoniales, con la posible citación de otros integrantes del equipo médico y del entorno que participaron de la internación domiciliaria. También cobrarán mayor protagonismo las pericias técnicas, especialmente aquellas vinculadas a la evolución clínica de Maradona y a las condiciones concretas en las que se organizó su cuidado fuera de una institución médica.

Ese tramo será determinante: las conclusiones de los peritos podrán consolidar la hipótesis de la fiscalía sobre un cuadro de abandono o, por el contrario, reforzar la idea de una cadena de decisiones compartidas que la defensa intenta instalar.

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