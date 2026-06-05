La ministra de Seguridad sobre el velatorio del Indio Solari: "La familia tiene que definir"

"Hemos estado intentando comunicarnos primero para ponernos a disposición, para saludar; y en segundo lugar, por supuesto respetando la decisión de la familia frente a lo que decida, de dónde piensan o es que quieren definir el lugar del velatorio. Nosotros acompañar en lo que se necesite y por supuesto colaborar en lo que haya que colaborar. Pero no hemos tenido respuesta", afirmó la funcionaria.

Tecnópolis, entre las alternativas bajo análisis

Mientras se espera una definición de la familia, el Gobierno analiza posibles espacios para la realización del velatorio. Entre ellos aparece Tecnópolis, principalmente por sus condiciones logísticas para recibir una eventual concurrencia masiva de personas provenientes de distintos puntos del país.

tecnopolis La ministra aclaró que aún no existe una decisión tomada respecto del lugar donde se realizará la despedida. (Foto: archivo)

"Tecnópolis tiene distintos accesos. En la tarde tuvimos consultas de parte de las provincias sobre si teníamos alguna información por si venían micros de provincias con personas. Entonces se pensó en un lugar donde pueda haber un ingreso y una salida organizada de personas", sostuvo.

La ministra aclaró que no existe una decisión tomada respecto del lugar donde se realizará la despedida y remarcó que cualquier determinación deberá contar con el aval de los familiares de Solari.

Consultada sobre la posibilidad de que el homenaje tenga lugar en el estadio de Racing, Monteoliva evitó pronunciarse sobre una sede específica y enfatizó que la prioridad es respetar la voluntad de los allegados al músico. "La prioridad, en casos como este, es la familia la que tiene que definir cómo quiere transitar este momento. Y nosotros somos respetuosos de eso", señaló.

Operativo de seguridad en Plaza de Mayo

En paralelo, la ministra confirmó que se implementó un comando unificado junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar el operativo de seguridad en Plaza de Mayo, donde se concentran miles de fanáticos para homenajear al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Plaza de Mayo Indio Solari 2 Miles de fanáticos se reúnen en Plaza de Mayo para despedir al Indio Solari. (Foto: Reuters)

Según indicó, el objetivo de las autoridades es acompañar las actividades previstas y garantizar condiciones de seguridad para quienes participen de los distintos actos de despedida.

"Siempre buscando garantizar la seguridad de todos", concluyó.