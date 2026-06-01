Alejandra Monteoliva respaldó la investigación del caso de Agostina Vega y destacó la rápida detención de Barrelier

El crimen y la investigación

Consultada sobre la calificación legal del caso, Monteoliva sostuvo que la investigación debe ir más allá de las circunstancias inmediatas del crimen y analizar el contexto completo en el que se desarrolló.

“Yo siempre insisto en hechos como estos no es únicamente lo que pasa durante esa hora, esas dos horas, esas tres horas, donde sucede el hecho material de una muerte. Es todo un contexto de situaciones que llevan a una determinada situación. Entonces, ahí es donde la investigación y la verdad debe ser completa”, señaló.

La investigación también intenta determinar cuál era el vínculo entre la víctima y el acusado, así como reconstruir los hechos ocurridos antes y después del asesinato. En paralelo, continúan las medidas de prueba para establecer si hubo participación de otras personas y para esclarecer las circunstancias en las que el cuerpo fue desmembrado tras la muerte.

Al ser consultada por la conferencia de prensa brindada el fin de semana por el fiscal Raúl Garzón en el que hubo un tenso cruce con periodistas, la ministra aseguró que "explicó hasta donde se había llegado con la información que se tenía hasta el momento".

fiscal con pueblas El fiscal Raúl Garzón en conferencia de prensa. (Foto: captura de pantalla)

Y remarcó: "Desde el momento en que hubo a las 48 horas un principal sospechoso detenido y que apareció lamentablemente el cuerpito, la investigación ha mostrado esos resultados. Una investigación se mide por los resultados".

Estadísticas de femicidios

Otro de los aspectos mencionados por la ministra estuvo relacionado con las estadísticas nacionales sobre homicidios de mujeres y femicidios. Durante la entrevista difundió cifras de los últimos años y remarcó la necesidad de diferenciar los casos motivados por razones de género de aquellos vinculados con otras formas de violencia.

Monteoliva Feinmann Alejandra Monteoliva afirmó que los homicidios de mujeres disminuyeron un 15%. (Foto: captura de pantalla)

“En 2025 tuvimos 279 homicidios de mujeres y 200 están caratulados femicidios. Eso es un dato muy importante. Esto es todo el país”, indicó.

Además, precisó que la mayor concentración de casos se registra en la provincia de Buenos Aires: “La tasa más fuerte está en Provincia de Buenos Aires y en dos provincias del norte”, afirmó.

Monteoliva también aseguró que los homicidios de mujeres registraron una baja durante los últimos años y vinculó esos números con la política de seguridad implementada desde la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad al principio del mandato. “Los homicidios de mujeres disminuyeron un 15% y acá no hay Ministerio de la Mujer desde nuestra gestión”, sostuvo.

Luego amplió la comparación “tanto en el año 2024, primer año de nuestra gestión con Patricia (Bullrich), como en el año 2025" hubo una baja en las estadísticas, aseguró. "En el año 2024 se produjeron 312 homicidios de mujeres, en el año 2025, 279. Y en el año 2023, con Ministerio de Mujer incluido, casi 380”.