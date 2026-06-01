En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Alejandra Monteoliva
Agostina Vega
EXLUSIVO A24

Alejandra Monteoliva respaldó la investigación del caso de Agostina Vega y destacó la rápida detención de Barrelier

Monteoliva respaldó la investigación por el crimen de Agostina Vega, destacó la rápida detención del acusado y habló de femicidio.

Banner Seguinos en google DESK
La ministra valoró la captura del principal sospechoso a las 48 horas de la denuncia y afirmó que el análisis del caso debe contemplar todo el contexto que rodeó el hecho. (Foto: captura de pantalla)

La ministra valoró la captura del principal sospechoso a las 48 horas de la denuncia y afirmó que el análisis del caso debe contemplar todo el contexto que rodeó el hecho. (Foto: captura de pantalla)

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, consideró que el crimen de Agostina Vega debe ser investigado como un femicidio y destacó que el principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier, fue detenido apenas 48 horas después de iniciada la búsqueda de la adolescente de 14 años. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Eduardo Feinmann en A24, en medio del avance de la causa judicial que conmociona a Córdoba.

Leé también Caso Agostina Vega: qué reveló la autopsia y cuáles son los interrogantes que mantienen en vilo a la investigación
Los estudios forenses permitieron avanzar en la reconstrucción del caso, aunque varios interrogantes continúan abiertos. (Foto: archivo).

La funcionaria se refirió al trabajo realizado durante los primeros días de la investigación y valoró los resultados obtenidos por las fuerzas de seguridad y la Justicia.

Embed

“Creo que se cumplió lo que ellos me plantearon. Hay casos similares acá y en otras partes donde nunca aparece un cuerpo, donde no hay hipótesis fuerte, donde nunca se puede identificar un sospechoso, y acá creo, o por lo menos yo resalto, que a las 48 horas el principal sospechoso estaba detenido y que luego, lamentablemente, nos encontramos con el cuerpo de esta jovencita. Lo que toca de ahora en más es tarea de la provincia", afirmó.

Las declaraciones se conocieron luego de que la autopsia confirmara que Agostina murió por asfixia y detectara indicios compatibles con un intento de resistencia durante el ataque. Además, la situación procesal de Barrelier se agravó en las últimas horas tras ser imputado por el delito de femicidio.

El crimen y la investigación

Consultada sobre la calificación legal del caso, Monteoliva sostuvo que la investigación debe ir más allá de las circunstancias inmediatas del crimen y analizar el contexto completo en el que se desarrolló.

“Yo siempre insisto en hechos como estos no es únicamente lo que pasa durante esa hora, esas dos horas, esas tres horas, donde sucede el hecho material de una muerte. Es todo un contexto de situaciones que llevan a una determinada situación. Entonces, ahí es donde la investigación y la verdad debe ser completa”, señaló.

La investigación también intenta determinar cuál era el vínculo entre la víctima y el acusado, así como reconstruir los hechos ocurridos antes y después del asesinato. En paralelo, continúan las medidas de prueba para establecer si hubo participación de otras personas y para esclarecer las circunstancias en las que el cuerpo fue desmembrado tras la muerte.

Al ser consultada por la conferencia de prensa brindada el fin de semana por el fiscal Raúl Garzón en el que hubo un tenso cruce con periodistas, la ministra aseguró que "explicó hasta donde se había llegado con la información que se tenía hasta el momento".

fiscal con pueblas
El fiscal Raúl Garzón en conferencia de prensa. (Foto: captura de pantalla)

El fiscal Raúl Garzón en conferencia de prensa. (Foto: captura de pantalla)

Y remarcó: "Desde el momento en que hubo a las 48 horas un principal sospechoso detenido y que apareció lamentablemente el cuerpito, la investigación ha mostrado esos resultados. Una investigación se mide por los resultados".

Estadísticas de femicidios

Otro de los aspectos mencionados por la ministra estuvo relacionado con las estadísticas nacionales sobre homicidios de mujeres y femicidios. Durante la entrevista difundió cifras de los últimos años y remarcó la necesidad de diferenciar los casos motivados por razones de género de aquellos vinculados con otras formas de violencia.

Monteoliva Feinmann
Alejandra Monteoliva afirmó que los homicidios de mujeres disminuyeron un 15%. (Foto: captura de pantalla)

Alejandra Monteoliva afirmó que los homicidios de mujeres disminuyeron un 15%. (Foto: captura de pantalla)

En 2025 tuvimos 279 homicidios de mujeres y 200 están caratulados femicidios. Eso es un dato muy importante. Esto es todo el país”, indicó.

Además, precisó que la mayor concentración de casos se registra en la provincia de Buenos Aires: “La tasa más fuerte está en Provincia de Buenos Aires y en dos provincias del norte”, afirmó.

Monteoliva también aseguró que los homicidios de mujeres registraron una baja durante los últimos años y vinculó esos números con la política de seguridad implementada desde la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad al principio del mandato. “Los homicidios de mujeres disminuyeron un 15% y acá no hay Ministerio de la Mujer desde nuestra gestión”, sostuvo.

Luego amplió la comparación “tanto en el año 2024, primer año de nuestra gestión con Patricia (Bullrich), como en el año 2025" hubo una baja en las estadísticas, aseguró. "En el año 2024 se produjeron 312 homicidios de mujeres, en el año 2025, 279. Y en el año 2023, con Ministerio de Mujer incluido, casi 380”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alejandra Monteoliva Agostina Vega Claudio Gabriel Barrelier Noticias A24
Notas relacionadas
Crimen de Agostina Vega: la autopsia reveló la brutal causa de muerte de la adolescente
El abuelo de Agostina Vega brindó detalles de las sospechas que siguen en investigación
Daniel Grinbank con Novaresio: "Este gobierno es absolutamente casta"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar