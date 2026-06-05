"Mr. Parkinson me está pisando los talones": así anunciaba el Indio Solari su enfermedad

La confirmación llegó el 12 de marzo de 2016 durante un recital en Tandil ante más de 150.000 personas. Aquella noche decidió terminar con los rumores. "Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy muy enfermo y es verdad", dijo desde el escenario.

Luego pronunció una frase que quedó grabada en la memoria de sus seguidores: "Mister Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy. Hace rato que eso pasa, pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario".

Con el paso de los años, Solari comenzó a brindar más detalles sobre los síntomas que enfrentaba diariamente. A diferencia de otros pacientes, el cantante explicó que los temblores no eran su principal problema. Lo que más sufría eran las contracturas musculares permanentes y la rigidez corporal.

"Estoy todo el tiempo contracturado, como de yeso", relató en una entrevista de 2023. En otra oportunidad describió con crudeza cómo el Parkinson afectaba su movilidad: "A mí no se me da por temblar, me agarra como una contractura que quedo como un enano de yeso", contó el cantante. También reconoció que el dolor era constante y que gran parte de su energía estaba destinada a combatir las limitaciones físicas que imponía la enfermedad.

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El retiro de los escenarios y una despedida inevitable

El avance del Parkinson tuvo una consecuencia directa en su carrera artística. Tras el multitudinario recital de Olavarría en 2017, el Indio dejó de realizar presentaciones en vivo. Aunque nunca anunció formalmente un retiro definitivo, con el tiempo admitió que regresar a los escenarios era cada vez más difícil.

En 2020 fue contundente al referirse a esa posibilidad: "El Parkinson es muy molesto, muy doloroso", aseguró. Dos años después, en una entrevista con la radio española Rock FM, volvió a hablar sobre la progresión de la enfermedad.

"Es una enfermedad muy jodida, muy invalidante. Voy camino a eso. Se nota la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida", reconoció con la dignidad que lo caracterizaba porque a pesar de todo, mantenía una actitud de resistencia y buscaba enfocarse en aquello que todavía podía hacer.

El refugio que encontró para soportar el dolor

Lejos de los escenarios, Solari encontró en el arte una forma de enfrentar el avance de la enfermedad. La pintura, la escritura y el trabajo en el estudio de grabación se transformaron en una herramienta para abstraerse del dolor físico.

"Sinceramente me siento bien. Me abstraigo mucho del trabajo, estoy pintando y escribiendo porque es la manera de apartarme del dolor permanente", contó.

Sin embargo, reconocía que el sufrimiento reaparecía cada vez que se alejaba de esas actividades. "Cuando dejo de hacerlas, se viene el golpe. No es sopita, es una enfermedad jodida", resumió.

La preocupación del Indio por quienes no podían acceder a tratamientos

Uno de los aspectos que más conmovían al músico era la desigualdad que observaba entre quienes padecían la misma enfermedad.

Gracias a sus posibilidades económicas, podía acceder a kinesiólogos especializados, rehabilitación física, pileta climatizada y tratamientos farmacológicos avanzados. Pero sabía que esa realidad estaba lejos del alcance de muchos pacientes.

"Pienso en el tipo que tiene lo mismo que yo, pero no puede pagar un kinesiólogo ni la medicación", reflexionó en una de sus últimas entrevistas. También destacó la importancia de la apomorfina, los ejercicios de elongación y la rehabilitación constante para sostener la calidad de vida.

Qué es el Parkinson, la enfermedad que padecía el Indio Solari

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta principalmente el control de los movimientos. Se produce por la pérdida progresiva de neuronas que generan dopamina, una sustancia fundamental para coordinar la actividad muscular.

Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran la rigidez muscular, la lentitud para moverse, los problemas de equilibrio, las dificultades para caminar y los temblores involuntarios. También puede provocar trastornos del sueño, alteraciones cognitivas, ansiedad, depresión y dolor crónico.

Actualmente no existe una cura definitiva, aunque los tratamientos farmacológicos y la rehabilitación permiten mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

El final de una batalla que enfrentó con entereza

Incluso durante sus últimos meses, el Indio continuó trabajando en nuevos proyectos musicales junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

A comienzos de 2026 una internación generó preocupación entre sus seguidores, aunque posteriormente se aclaró que se trató de estudios médicos de rutina.

Poco después aparecieron nuevas imágenes del artista en el estudio de grabación, componiendo y supervisando material inédito. Era la demostración de que, pese al avance del Parkinson, seguía aferrado a aquello que había definido toda su vida: la creación artística.

Su muerte cierra una etapa fundamental del rock argentino, pero también deja el testimonio de una lucha silenciosa, marcada por el dolor, la resiliencia y la decisión de seguir creando hasta el final.