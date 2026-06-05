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Comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre cuándo será la despedida al artista

Desde la cuenta oficial del Indio Solari en Instagram llevaron tranquilidad a los fans que esperan poder despedir al músico.

5 jun 2026, 18:29
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Comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre cuándo será la despedida al artista
Comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre cuándo será la despedida al artista

Comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre cuándo será la despedida al artista

Pocas horas después de confirmarse la muerte del Indio Solari, su familia emitió un comunicado oficial a través de la cuenta de Instagram @indiosolarioficial para informarle a los fanáticos cuándo podrán despedirlo.

El mensaje es claro: la despedida tendrá lugar este sábado 6 de junio, aunque todavía resta confirmar tanto el horario como el lugar, que según anticiparon no será en Parque Leloir, donde vivía el músico.

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"Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar, se lo haremos saber", indicaron, cerrando el comunicado con un sentido "Gracias por el amor y la paciencia". En un primer mensaje, antes de este comunicado, la familia había pedido comprensión para atravesar las primeras horas de desolación y aclarado que la despedida inmediata sería en la intimidad: "Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece".

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¿Cuál será el lugar elegido para el adiós al Indio Solari?

La magnitud del duelo popular convirtió la elección del sitio en un asunto de Estado. El Gobierno nacional se manifestó con "la mayor y absoluta predisposición" para trabajar junto a la familia en la elección de un espacio "que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias".

Diputados del bloque de Unión por la Patria presentaron una solicitud formal para ofrecer las instalaciones del Congreso, pero finalmente esa opción fue descartada: el Palacio Legislativo "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

Entre los sitios que se analizaron también figuraron el estadio de Boca Juniors y Tecnópolis, mientras que la posibilidad de usar la Casa Rosada fue descartada de plano. El gobernador bonaerense Axel Kicillof también se puso a disposición de la familia para buscar un espacio adecuado para el último adiós. La confirmación del lugar se espera en las próximas horas.

     

 

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