Comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre cuándo será la despedida al artista

¿Cuál será el lugar elegido para el adiós al Indio Solari?

La magnitud del duelo popular convirtió la elección del sitio en un asunto de Estado. El Gobierno nacional se manifestó con "la mayor y absoluta predisposición" para trabajar junto a la familia en la elección de un espacio "que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias".

Diputados del bloque de Unión por la Patria presentaron una solicitud formal para ofrecer las instalaciones del Congreso, pero finalmente esa opción fue descartada: el Palacio Legislativo "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

Entre los sitios que se analizaron también figuraron el estadio de Boca Juniors y Tecnópolis, mientras que la posibilidad de usar la Casa Rosada fue descartada de plano. El gobernador bonaerense Axel Kicillof también se puso a disposición de la familia para buscar un espacio adecuado para el último adiós. La confirmación del lugar se espera en las próximas horas.