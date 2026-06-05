La dolorosa reacción de Messi al mensaje que el Indio Solari le grabó antes de morir: "Siempre..."

Despedida de Messi al Indio Solari

Qué decía el mensaje del Indio Solari a Messi

En medio de la conmoción que generó la muerte del Indio Solari, comenzó a circular un material que hasta ahora permanecía completamente desconocido para el público. Se trata de un mensaje grabado por el histórico referente del rock nacional destinado a Lionel Messi, una muestra de admiración que nunca llegó a destino y que hoy, con el paso del tiempo, adquiere una carga emocional aún más profunda.

El material, que permaneció guardado durante años, salió a la luz en las últimas horas y rápidamente conmovió tanto a los fanáticos del músico como a los del fútbol. En sus palabras, el histórico líder de Los Redondos deja de lado su habitual hermetismo para expresar una profunda admiración por la carrera y el legado del rosarino, a quien consideraba un verdadero emblema nacional.

"Lionel, compatriota. Habla el Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también", expresó en los primeros segundos, dejando entrever la cercanía que tenía con la carrera del futbolista y el orgullo por sus logros.

"Te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te lo merecés. Posdata: qué tal si ganás un campeonato del mundo más. Estás para eso, viejo", concluye, en un mensaje que terminó convirtiéndose en una de las postales más emotivas y comentadas de las últimas horas.