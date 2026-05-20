La noche del Obelisco: la Ciudad celebra los 90 años de uno de sus principales íconos

A 90 años de su construcción, el Obelisco sigue representando algo más profundo que un punto en el mapa: señala una identidad compartida; y es por eso que la Ciudad celebrará su aniversario este 23 de mayo.
La conmemoración se realizará este sábado 23 y el eje será un show de mapping 3D, acompañado por música en vivo e intervenciones, junto con una edición especial de Corrientes 24H.
La Ciudad celebra los 90 años del Obelisco (Foto: Linda Buenos Aires).
A 90 años de su construcción, el Obelisco sigue representando algo más profundo que un punto en el mapa: señala una identidad compartida; y es por eso que la Ciudad celebrará su aniversario este 23 de mayo.
En el marco de los 90 años del Obelisco, la Ciudad más linda del mundo te invita a vivir una noche especial para homenajear a uno de sus principales íconos en el epicentro del entretenimiento porteño. El lugar donde la ciudad se reúne para celebraciones, hitos deportivos y momentos históricos.
La noche tendrá como eje un show de mapping 3D sobre el Obelisco, acompañado por música en vivo e intervenciones, junto con una edición especial de Corrientes 24H, con restaurantes, bares y teatros abiertos hasta más tarde.