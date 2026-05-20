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La noche del Obelisco: la Ciudad celebra los 90 años de uno de sus principales íconos

La conmemoración se realizará este sábado 23 y el eje será un show de mapping 3D, acompañado por música en vivo e intervenciones, junto con una edición especial de Corrientes 24H.

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La Ciudad celebra los 90 años del Obelisco (Foto: Linda Buenos Aires).

La Ciudad celebra los 90 años del Obelisco (Foto: Linda Buenos Aires).

A 90 años de su construcción, el Obelisco sigue representando algo más profundo que un punto en el mapa: señala una identidad compartida; y es por eso que la Ciudad celebrará su aniversario este 23 de mayo.

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En el marco de los 90 años del Obelisco, la Ciudad más linda del mundo te invita a vivir una noche especial para homenajear a uno de sus principales íconos en el epicentro del entretenimiento porteño. El lugar donde la ciudad se reúne para celebraciones, hitos deportivos y momentos históricos.

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La noche tendrá como eje un show de mapping 3D sobre el Obelisco, acompañado por música en vivo e intervenciones, junto con una edición especial de Corrientes 24H, con restaurantes, bares y teatros abiertos hasta más tarde.

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Para más información sobre La noche del Obelisco

  • Sábado 23 de Mayo de 19 a 2 (en caso de lluvia se reprograma para el domingo 24 de mayo).
  • Obelisco y Av. Corrientes (entre Cerrito y Av. Callao).
  • Más información en: linda.buenosaires.gob.ar

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