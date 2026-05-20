Qué reacción tuvo Moria Casán al ver que Georgina Barbarossa empezó a seguirla: "Soy una..."

"Hoy y ayer, 2026 y 1997. Martín Fierro y Locas x ellos donde nos hicimos amigas. La vida es un carnaval @moria_laone", describió la conductora de Telefe junto a dos fotos juntas: una reciente en los Martín Fierro y otra de varias décadas atrás cuando eran cercanas.

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Desde su programa La mañana con Moria (El Trece), sus compañeros alertaron a la conductora sobre el posteo de Barbarossa y le preguntaron si ella la seguía desde su cuenta.

Al darse cuenta que no la seguía, Nazarena Di Serio y Gustavo Méndez le pidieron que la siga en vivo y con el teléfono celular en la mano celebraron el nuevo paso en la reconciliación.

“Ella me empezó a seguir, gracias, Georgi. Anoche casi ni usé el teléfono", expresó Moria, quien agarró su celular en vivo y comenzó seguirla frente a cámara.

Y al ver la imagen que eligió Barbarossa para el posteo, La One bromeó: "Esa foto por favor, saca esto, soy una mounstrua, por favor director".

"Recibo este posteo como una amorosidad. Mandó la palabra amistad, nos hicimos amigas, eso es amor", cerró Moria Casán sellando la públcamente reconciliación definitiva con Georgina Barbarossa.

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Moria Casán contó qué le dijo Georgina Barbarossa en los Martín Fierro

Moria Casán dio detalles del diálogo que mantuvo con Georgina Barbarossa hasta el especial momento que compartió con Carmen Barbieri en los Premios Martín Fierro 2026.

“Georgina trabaja desde chica, ha hecho miles de cosas, es una artista muy reconocida. Hemos trabajado juntas, hemos sido amigas, la hemos pasado muy bien”, expresó la conductora desde su ciclo La mañana con Moria.

La One contó qué fue lo que le dijo a Georgina Barbarossa en ese instante tan especial donde se encontraron cara a cara: “Cuando nos abrazamos yo sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos ‘te quiero’, pero yo le dije: ‘Sorry si te lastimé’”.

Y agregó sobre lo sentido que fue ese instante: "Sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita".

“Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares”, destacó Moria Casán sobre la trayectoria que mantienen ambas en el medio.