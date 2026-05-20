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La salud de Chiche Gelblung: la revelación del Dr. Capuya que generó preocupación

En La mañana con Moria, el médico Guillermo Capuya dio detalles de la evolución clínica del periodista Chiche Gelblung, que continúa internado.

20 may 2026, 13:27
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La salud de Chiche Gelblung: la revelación del Dr. Capuya que generó preocupación
La salud de Chiche Gelblung: la revelación del Dr. Capuya que generó preocupación

La salud de Chiche Gelblung: la revelación del Dr. Capuya que generó preocupación

La salud de Chiche Gelblung sigue en el centro de la preocupación y el doctor Guillermo Capuya brindó un detallado panorama de su estado en La Mañana con Moria (El Trece). El médico fue contundente: la recuperación del periodista "va a ser muy lenta".

Desde el arranque, Capuya no se guardó nada. "Chiche tiene 82 años, es un adicto al trabajo. Yo lo conozco bastante. Es un mal paciente", disparó. Y explicó el motivo de esa definición: se trata de alguien que impone sus propias reglas y hace caso omiso a las indicaciones médicas. Según contó el especialista, el propio Gelblung suele decir que los médicos siempre le piden reposo, pero que él igual tiene que ir a trabajar.

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Capuya reveló que en abril el conductor sufrió un episodio de claudicación —dificultades para caminar— que derivó en la colocación de stents en la pierna para mejorar su circulación. Además, precisó que Gelblung padece una enfermedad arterial que no se limita a las coronarias sino que compromete todas las arterias del cuerpo. El último fin de semana se descompensó y debió ser internado en terapia intensiva en la Clínica Los Arcos. "Fue a terapia intensiva, por lo tanto no era un cuadro banal", remarcó el médico.

Otro punto que encendió las alarmas fue una caída que sufrió semanas atrás. Gelblung se golpeó en el arco superciliar izquierdo estando anticoagulado por los stents, lo que generó un dilema médico complejo. "Se cae, hace un hematoma y ahí viene la sábana corta: o le saco la anticoagulación o hace un hematoma. Eso es complicado", graficó Capuya.

El médico confirmó que el periodista permanece bajo observación y aún tiene estudios pendientes. Aclaró que está lúcido y que además atraviesa un cuadro urológico que viene arrastrando hace tiempo. Al cerrar su análisis, Capuya volvió a insistir: "Chiche es un paciente difícil", aunque destacó el acompañamiento constante de su familia como un factor positivo en su recuperación.

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¿Qué dijo Chiche Gelblung tras su internación?

La salud de Chiche Gelblung volvió a ocupar el centro de la escena: el periodista fue hospitalizado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva. Este nuevo episodio tiene lugar a menos de un mes de su última internación, el 20 de abril, cuando le colocaron dos stents luego de sufrir una descompensación.

En este marco, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione, quien mantuvo diálogo con el paciente, relató en LN+ una conversación que llevó tranquilidad sobre su estado de salud. "El corazón anda bien", escribió el propio conductor.

El profesional, que mantiene un vínculo de larga data con Gelblung, explicó los antecedentes y el procedimiento al que fue sometido: "A él le colocaron dos stents", dijo, y detalló cómo funciona la intervención. "Es como un rulero, que se ingresa por la muñeca o por la arteria, llegás al corazón, abrís la arteria, se coloca el rulero, se expande y se deja abierto", describió.

Chiche

     

 

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