La salud de Chiche Gelblung: la revelación del Dr. Capuya que generó preocupación

El médico confirmó que el periodista permanece bajo observación y aún tiene estudios pendientes. Aclaró que está lúcido y que además atraviesa un cuadro urológico que viene arrastrando hace tiempo. Al cerrar su análisis, Capuya volvió a insistir: "Chiche es un paciente difícil", aunque destacó el acompañamiento constante de su familia como un factor positivo en su recuperación.

Embed

¿Qué dijo Chiche Gelblung tras su internación?

La salud de Chiche Gelblung volvió a ocupar el centro de la escena: el periodista fue hospitalizado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva. Este nuevo episodio tiene lugar a menos de un mes de su última internación, el 20 de abril, cuando le colocaron dos stents luego de sufrir una descompensación.

En este marco, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione, quien mantuvo diálogo con el paciente, relató en LN+ una conversación que llevó tranquilidad sobre su estado de salud. "El corazón anda bien", escribió el propio conductor.

El profesional, que mantiene un vínculo de larga data con Gelblung, explicó los antecedentes y el procedimiento al que fue sometido: "A él le colocaron dos stents", dijo, y detalló cómo funciona la intervención. "Es como un rulero, que se ingresa por la muñeca o por la arteria, llegás al corazón, abrís la arteria, se coloca el rulero, se expande y se deja abierto", describió.