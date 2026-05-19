Un pueblo de España ofrece casa gratis y trabajo fijo: qué argentinos pueden postularse

Requisitos y condiciones del programa

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Aunque la convocatoria se viralizó como una oferta simple, el acceso está sujeto a condiciones concretas.

Instalación permanente en el pueblo y empadronamiento obligatorio .

en el pueblo y . Perfil prioritario de familias con hijos en edad escolar , con el objetivo de sostener la escuela local.

, con el objetivo de sostener la escuela local. Compromiso de permanencia y participación activa en la vida comunitaria.

y participación activa en la vida comunitaria. Experiencia o capacidad para desempeñarse en tareas de albañilería , ya que se trata del puesto principal y central del programa .

, ya que se trata del . Posibilidad de gestionar el bar o centro social como ingreso complementario.

El plan está orientado a perfiles que puedan integrarse de forma estable en la dinámica del pueblo y no como una estadía temporal.

Qué pasa con los argentinos interesados

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En el caso de interesados extranjeros, como argentinos, la posibilidad de acceder a este tipo de propuestas depende de la situación migratoria.

Para residir y trabajar legalmente en España es necesario contar con ciudadanía europea o una autorización de residencia y trabajo (visado correspondiente), dado que estas convocatorias municipales no reemplazan los requisitos establecidos por la legislación migratoria española.

El acceso al programa se gestiona directamente a través del Ayuntamiento de Arenillas (Soria), encargado de canalizar las postulaciones.

Otros casos similares en España

Este tipo de iniciativas no es nuevo. En los últimos años, varios municipios de la llamada “España vaciada” impulsaron programas similares para atraer nuevos habitantes.

Pueblos de regiones como Castilla y León, Aragón o Galicia ya ofrecieron viviendas a bajo costo o en cesión, junto con ayudas económicas y empleo municipal para familias dispuestas a instalarse de forma permanente.

En algunos casos también se sumaron beneficios como terrenos para huerta, incentivos para teletrabajadores y facilidades para pequeños emprendimientos locales.

El objetivo es el mismo en todos los casos: frenar la pérdida de población, evitar el cierre de escuelas y sostener servicios básicos en comunidades cada vez más pequeñas.