¿Qué significa soñar que estás embarazada? Si no te sentías feliz con la novedad, ¿qué quiere decir? ¿Cómo interpreto la imagen de una amiga embarazada en mi sueño? Si recurría a mí para que guarde su secreto, ¿tengo que esperar una mala noticia? ¿Qué significa soñar que pierdo un embarazo? ¿Alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas?

Muchas personas se levantan y se acuerdan de cada uno de los detalles que vivieron en sus sueños. Para muchos otros, nada es nítido y recuerdan apenas haberse quedado dormidos. Ahora bien, ¿cómo debe interpretarse? Puntualmente, ¿qué significa soñar que estás embarazada?

¿Te levantaste perturbada después de haber tenido un sueño muy profundo donde te veías a vos misma con panza de embarazada? ¿Te sentías feliz o angustiada? Diferentes corrientes de pensamiento le encuentran explicación a estos sueños y son de lo más variadas.

El psicoanálisis, por ejemplo, intenta traducir en el lenguaje del consciente las diferentes imágenes que experimenta el lado inconsciente del ser humano. Si bien cada mente es un mundo único e irrepetible, existen ciertos patrones que se repiten en muchos sueños y pueden interpretarse de igual forma.

Qué significa soñar que estás embarazada

En principio, lo obvio: soñar que estás embarazada sin estarlo podría significar un deseo muy profundo de convertirte en madre. De hecho, es un sueño recurrente en aquellas mujeres que están buscando un embarazo o empezando a planificarlo. Incluso, en aquellas mujeres que están transitando un tratamiento de fertilidad y verdaderamente anhelan conseguir quedar embarazadas.

Sin embargo, existen interpretaciones no tan literales. Ser madre y llevar adelante un embarazo conlleva principalmente sentir el deseo de hacerlo. Se trata de un acontecimiento trascendental en la vida de una persona, para lo cual se está poco preparada o, directamente, cero instruida. Por ello, supone una diversa combinación de sensaciones: por un lado, la incertidumbre y la preocupación y por el otro, la predisposición a la sorpresa y la feliz expectativa.

En esta línea, soñar que estás embarazada sin estarlo realmente podría significar que se avecina un cambio brusco, donde el futuro inmediato se avasalla frente a vos para pedirte que estés preparada. Puede referirse a una nueva etapa de crecimiento personal o a un cambio de dirección, para perseguir tus deseos y plantearte lo que verdaderamente querés para tu futuro.

Existen otras corrientes más afines a la simbología, que en el crecimiento de la panza interpretan el florecimiento de emociones que antes permanecían ocultas o escondidas de manera adrede.

Qué significa soñar que estás embarazada y no querés estarlo

En muchos casos las mujeres sueñan que están embarazadas, pero se notan incómodas con esa sensación e incluso se ofuscan y sufren por haberse enterado de ello. La sensación se siente tan real, que por un momento se llenan de preocupaciones y las invade una inmensa angustia o un profundo sentimiento de culpa.

En esta línea, la interpretación del sueño puede tener que ver con el miedo y la incertidumbre que te da algo que está ocurriendo en tu vida sin que puedas verlo. Además, puede significar la negación ante un hecho al que tenés que enfrentarte y no te sentís preparada.

Para algunos, este tipo de sueño también tiene que ver con la imposibilidad de expresar genuinamente los sentimientos. Muchas personas que guardan en su interior lo que sienten sin poder exteriorizarlo, experimentan una sensación parecida al hecho de desconocer o negar una realidad de la que son conscientes, pero no pueden cambiar.

Qué significa soñar que una amiga está embarazada

Muchas veces en nuestros sueños aparecen otras personas que conocemos y que no necesariamente tienen las características que reconocemos en ellos. ¿Alguna vez soñaste que una amiga cercana estaba embarazada y recurría a vos para contártelo?

En este tipo de sueños, donde aparecen terceras personas, es muy importante el contexto en el que sucede la acción. Por lo general, si el sueño tiene que ver con la alegría de una persona que recurre a vos para contarte una noticia feliz, debe interpretarse la plenitud propia y el equilibrio que percibimos sobre nuestra madurez y responsabilidad.

Otros entienden que si una amiga recurre a vos en un sueño para contarte que está embarazada tenés que mantenerte en alerta por noticias inminentes que tienen que ver con el surgimiento de nuevos proyectos y perspectivas.

Qué significa soñar que perdés un embarazo

Existe un proverbio de origen anónimo que dice que tener miedo a la muerte significa que tenemos algo que perder. Soñar con la pérdida de un embarazo tiene que ver principalmente con los temores más intrínsecos del ser humano.

Como decíamos anteriormente, el embarazo está íntimamente relacionado con el deseo. Soñar con la pérdida de uno representa el miedo latente a perder aquello que anhelamos y por lo que hemos trabajado fuertemente.

Para las mujeres que están embarazadas y sueñan con la pérdida, el sueño no es más que representativo del miedo siempre latente a que las cosas no resulten y a las complicaciones que pueden presentarse, pero no queremos pensar.

Otras corrientes también aseguran que si en el sueño aparece sangre se trata de una señal de mala suerte. Cuando la sangre sale a chorros, ven representada la pérdida de los seres queridos como personas de refugio y contención.