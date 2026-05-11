El Gobierno busca retomar la iniciativa política y dar nuevo impulso a sus proyectos en el Congreso

Para contrarrestar la parálisis de las últimas semanas por la resistencia de la oposición dialoguista a la ley hojarasca o la reforma electoral, la Casa Rosada se aprestaba este lunes a enviar a Diputados el proyecto del súper RIGI anunciado por Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Adorni y Bullrich se volverán a ver este martes en la Casa Rosada

bullrich y adorni

En medio de las internas generadas en el seno del Gobierno, Adorni vuelve a posicionarse en el centro del escenario político encabezando este martes a las 14 una nueva reunión de la mesa política del gobierno.

Según confirmó una alta fuente de Balcarce 50 a A24.com, Adorni estará acompañado por la secretaria General, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Invitados por el Poder Legislativo, confirmaron su asistencia el presidente de la Cámara de Diputados y principal negociador con la oposición en la Cámara Baja, Martín Menem, y la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich.

La exministra fue la voz cantante en la última reunión del Gabinete del pasado viernes, donde insistió en remarcar la paralización en la que quedó el Gobierno por la situación judicial de Adorni, que dividió al Gabinete sobre si eso afecta o no la imagen del oficialismo.

Los proyectos que espera debatir el oficialismo en los próximos días

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Bullrich le pidió al ministro de Justicia, Juan Mahiques, que acelere el envío de pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales para cubrir las más de 300 vacantes pendientes en la Justicia Federal. Se espera que con los últimos 70 enviados, el oficialismo logre apoyo de la oposición dialoguista para emitir dictámenes esta semana y aprobar los primeros pliegos este mismo jueves en el Senado.

Con el proyecto de reforma electoral paralizado en Diputados por la negativa de los bloques dialoguistas del PRO, la UCR y Provincias Unidas a eliminar de plano las PASO, Martín Menem espera que la próxima sesión sea convocada para el próximo 20 de mayo. Allí se trataría la ley Hojarasca, el tratado internacional sobre patentes y el pago de la deuda a bonistas.

Otro de los proyectos clave que buscará dar media sanción el oficialismo en la próxima sesión de Diputados es la readecuación del régimen de subsidios al gas natural, que limita el alcance de los beneficios en las “zonas frías”, resolver las deudas acumuladas en el mercado eléctrico mayorista y derogar regímenes de promoción e incentivos vigentes para la producción hidrocarburífera.

En el proyecto, el Gobierno propuso la sustitución del artículo 75 de la Ley 25.565 y del artículo 148 de la Ley 11.672, con el foco en restringir el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

Ahora se busca que ese fondo solo financie compensaciones a empresas proveedoras por ventas de gas natural y gas licuado de petróleo en la región patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna.