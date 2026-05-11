Boca, golpeado: la sorpresiva decisión de Úbeda tras la eliminación ante Huracán

¿Qué decisión tomó Claudio Úbeda con el plantel tras la derrota?

Lejos de optar por una concentración inmediata o un castigo deportivo, el entrenador buscó descomprimir la carga emocional. Úbeda decidió otorgarle descanso al plantel este domingo, permitiendo que los jugadores procesen el impacto junto a sus familias. La actividad oficial se retomará este lunes a las 15 en el predio de entrenamiento del club, donde comenzará una etapa de reconstrucción urgente.

El objetivo de esta pausa es resetear la mentalidad de un grupo que no tiene tiempo para lamentos prolongados. La orden del cuerpo técnico es focalizar en terminar mejor las jugadas y erradicar las desatenciones defensivas que costaron la continuidad en el certamen doméstico.

Cuáles son los próximos partidos de Boca en la Copa Libertadores

Con el Apertura ya en el pasado, Boca debe jugarse el todo por el todo en el plano internacional. La situación en el Grupo D de la Copa Libertadores es expectante pero crítica: el Xeneize ocupa el tercer puesto con seis unidades, situándose a tan solo un punto de Cruzeiro y Universidad Católica, quienes lideran con siete.

La agenda para el equipo de Úbeda marca dos finales en casa:

Boca vs. Cruzeiro (en condición de local).

Boca vs. Universidad Católica (en condición de local).

Tras el duro traspié frente al Globo, el horizonte de Boca es nítido: reaccionar rápidamente para sostener sus aspiraciones internacionales. El lunes, cuando el plantel vuelva a verse las caras en el predio, el Torneo Apertura deberá quedar en el olvido para dar paso a la preparación de los cruces que definirán el éxito o el fracaso del semestre.