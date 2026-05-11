En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Claudio Úbeda
FÚTBOL

Boca, golpeado: la sorpresiva decisión de Úbeda tras la eliminación ante Huracán

La eliminación en octavos de final del Torneo Apertura caló hondo en el mundo xeneize. Tras la caída 3-2 frente al Globo, el entrenador Claudio Úbeda tomó una determinación inmediata con el plantel, mientras puertas adentro se asumen errores individuales y colectivos de cara al futuro internacional.

Banner Seguinos en google DESK
Boca, golpeado: la sorpresiva decisión de Úbeda tras la eliminación ante Huracán

Boca Juniors atraviesa horas de profunda introspección tras recibir un baldazo de agua fría en su propia casa. La derrota 3-2 frente a Huracán en tiempo suplementario no solo significó la eliminación del Torneo Apertura en octavos de final, sino que dejó un clima de tensión y dramatismo en la Bombonera. Un resultado que nadie en el mundo xeneize esperaba para este tramo de la temporada y que obligó al cuerpo técnico a recalcular los pasos a seguir.

Leé también El sorpresivo gesto de Ascacíbar con el plantel de Boca tras la expulsión en Guayaquil
el sorpresivo gesto de ascacibar con el plantel de boca tras la expulsion en guayaquil

El encuentro fue una montaña rusa emocional que terminó de la peor manera para el equipo de Claudio Úbeda. A pesar de jugar 120 minutos de alta intensidad, los fallos puntuales terminaron sentenciando la suerte del local. Puertas adentro, el sentimiento es de desazón; los futbolistas son conscientes de que la clasificación se escapó por errores propios, lo que intensifica el golpe anímico en un vestuario que se retiró en silencio.

Cómo se vivió la eliminación de Boca ante Huracán puertas adentro

El vestuario tras el pitazo final fue el reflejo de una frustración compartida. Según trascendió, el plantel hizo hincapié en fallas que resultaron determinantes. Entre ellas, se destacan las fallas compartidas entre Leandro Brey y Milton Delgado en el primer tanto del conjunto de Parque Patricios, además de los dos penales cometidos por Lautaro Di Lollo durante el alargue.

Pese al dolor, hubo un reconocimiento mutuo por la entrega física. El propio Úbeda, en conferencia de prensa, intentó equilibrar la balanza entre el apoyo y la exigencia: "No tengo nada para reprocharle a los jugadores. Hicieron un esfuerzo tremendo", afirmó el "Sifón". Sin embargo, lanzó una advertencia clara para lo que viene: "No se pueden cometer más ese tipo de errores no forzados. Terminan dejándote afuera de una competencia importante".

¿Qué decisión tomó Claudio Úbeda con el plantel tras la derrota?

Lejos de optar por una concentración inmediata o un castigo deportivo, el entrenador buscó descomprimir la carga emocional. Úbeda decidió otorgarle descanso al plantel este domingo, permitiendo que los jugadores procesen el impacto junto a sus familias. La actividad oficial se retomará este lunes a las 15 en el predio de entrenamiento del club, donde comenzará una etapa de reconstrucción urgente.

El objetivo de esta pausa es resetear la mentalidad de un grupo que no tiene tiempo para lamentos prolongados. La orden del cuerpo técnico es focalizar en terminar mejor las jugadas y erradicar las desatenciones defensivas que costaron la continuidad en el certamen doméstico.

Cuáles son los próximos partidos de Boca en la Copa Libertadores

Con el Apertura ya en el pasado, Boca debe jugarse el todo por el todo en el plano internacional. La situación en el Grupo D de la Copa Libertadores es expectante pero crítica: el Xeneize ocupa el tercer puesto con seis unidades, situándose a tan solo un punto de Cruzeiro y Universidad Católica, quienes lideran con siete.

La agenda para el equipo de Úbeda marca dos finales en casa:

  • Boca vs. Cruzeiro (en condición de local).

  • Boca vs. Universidad Católica (en condición de local).

Tras el duro traspié frente al Globo, el horizonte de Boca es nítido: reaccionar rápidamente para sostener sus aspiraciones internacionales. El lunes, cuando el plantel vuelva a verse las caras en el predio, el Torneo Apertura deberá quedar en el olvido para dar paso a la preparación de los cruces que definirán el éxito o el fracaso del semestre.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Claudio Úbeda Huracán
Notas relacionadas
Se complicó el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano por una fuerte exigencia vinculada a su hija
Huracán eliminó a Boca en La Bombonera en un alargue electrizante y con nueve hombres
Presencia récord en la prelista de la Selección: quiénes son los jugadores de River y Boca elegidos por Scaloni

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar