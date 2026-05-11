La reacción de Maxi López ante los rumores de separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Y en esa postura cerró firme: "Hace cuatro semanas se fue a Uruguay así que tendría el fin de semana creo que tendría que estar volviendo. No me meto más ahí adentro, pregúntenle a los protagonistas".

Maxi López confirmó que ya se instala definitivamente con su mujer Daniela Christiansson y los pequeños Elle y Lando, mientras sigue adelante con sus proyectos en el medio para este año.

Cabe recordar que los trascendidos indican de una ruptura de Migueles y Wanda después de la decisión de la conductora de instalarse por trabajo en Uruguay para la filmación de su primera película.

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La sorprendente foto que subió la mamá de Wanda Nara en la intimidad de su casa

Nora Colosimo provocó enorme revuelo en las redes sociales al compartir una imagen donde se ve a un misterioso hombre y las sospechas apuntan a Martín Migueles.

"Cuatro gallinas me compañan a ver a boquita", expresaba Colosimo en la postal hogareña. Fue Pochi de la cuenta en Instagram Gossipeame quien difundió la historia y avivó la polémica: "¿El de atrás del lunar de Nora será Migueles viendo el partido de Boca? Pelo oscuro, zapatilla blanca… ¡Muy Migueles mood!".

Horas después, un seguidor le escribió a la panelista para aclarar el misterio: "Parece que es Maxi" en referencia a otro hombre que aparece en la imagen.

Pero lejos de cerrar el tema, el mensaje solo sumó más especulaciones.

Tiempo después, la propia Pochi confirmó de quién se trata ese hombre que aparecía en la foto compartida por la mamamá de Wanda Nara y que sembró dudas desde las redes en medio de los rumores de separación de su hija con Martín Migueles: "Maxi es el de la punta que aparece", aseguró.

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