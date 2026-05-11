La reacción de Maxi López ante los rumores de separación de Wanda Nara y Martín Migueles

En los últimos días se conoció de la información de una fuerte crisis y separación que rodea a Wanda Nara y Martín Migueles en medio del hasta ahora silencio público de los protagonistas.
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Maxi López fue consultado por el programa Intrusos sobre los rumores de crisis y separación de Wanda Nara y Martín Migueles y contó lo que sabe.
En los últimos días se conoció de la información de una fuerte crisis y separación que rodea a Wanda Nara y Martín Migueles en medio del hasta ahora silencio público de los protagonistas.
Lo cierto es que en una nota con el programa Intrusos (América Tv), Maxi López contó todo lo que sabe al respecto en la previa al estreno de la ficción vertical Triángulo Amoroso que protagoniza con su ex, Wanda Nara.
"Compartimos el cumpleaños de uno de uno de los chicos porque lo festejamos en casa de Solange así que eso sí. Me invitó varias veces a jugar al fútbol pero no juego más, ahora cocino, soy streamer, actor...", bromeó el ex futbolista sobre la última vez que vio en persona a Martín Migueles.
"Entonces lo viste, ¿para vos siguen juntos?", indagó el conductor Adrián Pallares. A lo que el ex participante de MasterChef Celebrity evitó entrar en detalles del tema: "La verdad que no sé, habría que preguntarle a ella cuando vuelva de Uruguay. Ma gané el Solange después de varios años, son códigos entre nosotros", precisó.
Y en esa postura cerró firme: "Hace cuatro semanas se fue a Uruguay así que tendría el fin de semana creo que tendría que estar volviendo. No me meto más ahí adentro, pregúntenle a los protagonistas".
Maxi López confirmó que ya se instala definitivamente con su mujer Daniela Christiansson y los pequeños Elle y Lando, mientras sigue adelante con sus proyectos en el medio para este año.
Cabe recordar que los trascendidos indican de una ruptura de Migueles y Wanda después de la decisión de la conductora de instalarse por trabajo en Uruguay para la filmación de su primera película.
Nora Colosimo provocó enorme revuelo en las redes sociales al compartir una imagen donde se ve a un misterioso hombre y las sospechas apuntan a Martín Migueles.
"Cuatro gallinas me compañan a ver a boquita", expresaba Colosimo en la postal hogareña. Fue Pochi de la cuenta en Instagram Gossipeame quien difundió la historia y avivó la polémica: "¿El de atrás del lunar de Nora será Migueles viendo el partido de Boca? Pelo oscuro, zapatilla blanca… ¡Muy Migueles mood!".
Horas después, un seguidor le escribió a la panelista para aclarar el misterio: "Parece que es Maxi" en referencia a otro hombre que aparece en la imagen.
Pero lejos de cerrar el tema, el mensaje solo sumó más especulaciones.
Tiempo después, la propia Pochi confirmó de quién se trata ese hombre que aparecía en la foto compartida por la mamamá de Wanda Nara y que sembró dudas desde las redes en medio de los rumores de separación de su hija con Martín Migueles: "Maxi es el de la punta que aparece", aseguró.