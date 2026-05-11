ANSES: la confirmación que generó alivio en muchos beneficiarios

Nuevos montos para prestaciones principales:
- Jubilación mínima: $393.174,10
- Jubilación mínima con bono: $463.174,10
- PUAM con bono: $384.539,28
- Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $345.221,87
Además, ANSES confirmó que quienes perciban haberes superiores a la mínima también podrán recibir un bono proporcional, hasta alcanzar el límite establecido por el organismo.
Quiénes recibirán el bono extraordinario de $70.000
El refuerzo económico será acreditado de forma automática, sin necesidad de inscripción ni trámites adicionales. El beneficio alcanzará a:
- Jubilados y pensionados con haberes mínimos
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)
- Pensiones por invalidez y vejez
Desde el organismo aclararon que el monto del bono dependerá del ingreso total de cada beneficiario, por lo que quienes superen el haber mínimo cobrarán un adicional menor.
Calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados en mayo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
AUH, SUAF y Asignación por Embarazo: cuándo cobran
Las prestaciones vinculadas a familias, niñez y embarazo mantendrán un cronograma similar:
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Pensiones No Contributivas: fechas de pago
Los titulares de PNC también comenzarán a cobrar desde el inicio del cronograma:
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Prenatal, Maternidad y Asignaciones de Pago Único
Asignación Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio
Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)
- Todas las terminaciones: del 12 de mayo al 10 de junio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones: del 11 de mayo al 10 de junio
Prestación por Desempleo: cronograma confirmado
Para quienes reciben la Prestación por Desempleo, ANSES también difundió las fechas oficiales:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Un mes clave para millones de argentinos
El calendario de mayo 2026 representa uno de los movimientos administrativos más importantes del mes, ya que impacta directamente sobre millones de hogares. El aumento del 3,38% y el bono extraordinario buscan aliviar el contexto económico, especialmente para jubilados y pensionados que enfrentan mayores dificultades frente al aumento del costo de vida.
La combinación entre actualización por inflación y refuerzo extraordinario refleja la estrategia del Gobierno para sostener ingresos en sectores sensibles, mientras ANSES continúa centralizando la distribución de prestaciones sociales fundamentales.
Qué deben tener en cuenta los beneficiarios
ANSES recomienda a todos los titulares:
- Verificar la terminación del DNI
- Consultar fechas exactas de cobro
- Revisar montos acreditados
- Mantener actualizados sus datos personales en el sistema
Los pagos se realizarán de manera automática en las cuentas habituales, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.