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ANSES: la confirmación que generó alivio en muchos beneficiarios

Desde el lunes 11 de mayo comenzarán los depósitos, organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), alcanzando a jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, SUAF, Pensiones No Contributivas, Asignación por Embarazo y otras prestaciones.

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ANSES: la confirmación que generó alivio en muchos beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el esquema oficial de pagos correspondiente a mayo de 2026, un mes clave para millones de argentinos que dependen de jubilaciones, pensiones y programas sociales. Desde el lunes 11 de mayo comenzarán los depósitos, organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), alcanzando a jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, SUAF, Pensiones No Contributivas, Asignación por Embarazo y otras prestaciones.

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El nuevo calendario llega acompañado por una noticia esperada: un incremento del 3,38% en los haberes previsionales, calculado en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. A esto se suma el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000, destinado principalmente a los sectores de menores ingresos.

Aumento confirmado para jubilados y pensionados

Con la actualización dispuesta para mayo, los ingresos de quienes perciben haberes previsionales tendrán una mejora significativa. La jubilación mínima se elevará a $393.174,10, y con el bono extraordinario de refuerzo, quienes cobren el haber más bajo alcanzarán un total de $463.174,10.

Este ingreso reforzado busca compensar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables y sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Nuevos montos para prestaciones principales:

  • Jubilación mínima: $393.174,10
  • Jubilación mínima con bono: $463.174,10
  • PUAM con bono: $384.539,28
  • Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $345.221,87

Además, ANSES confirmó que quienes perciban haberes superiores a la mínima también podrán recibir un bono proporcional, hasta alcanzar el límite establecido por el organismo.

Quiénes recibirán el bono extraordinario de $70.000

El refuerzo económico será acreditado de forma automática, sin necesidad de inscripción ni trámites adicionales. El beneficio alcanzará a:

  • Jubilados y pensionados con haberes mínimos
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Pensiones por invalidez y vejez

Desde el organismo aclararon que el monto del bono dependerá del ingreso total de cada beneficiario, por lo que quienes superen el haber mínimo cobrarán un adicional menor.

Calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados en mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo: cuándo cobran

Las prestaciones vinculadas a familias, niñez y embarazo mantendrán un cronograma similar:

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Pensiones No Contributivas: fechas de pago

Los titulares de PNC también comenzarán a cobrar desde el inicio del cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Prenatal, Maternidad y Asignaciones de Pago Único

Asignación Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio

Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)

  • Todas las terminaciones: del 12 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones: del 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo: cronograma confirmado

Para quienes reciben la Prestación por Desempleo, ANSES también difundió las fechas oficiales:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Un mes clave para millones de argentinos

El calendario de mayo 2026 representa uno de los movimientos administrativos más importantes del mes, ya que impacta directamente sobre millones de hogares. El aumento del 3,38% y el bono extraordinario buscan aliviar el contexto económico, especialmente para jubilados y pensionados que enfrentan mayores dificultades frente al aumento del costo de vida.

La combinación entre actualización por inflación y refuerzo extraordinario refleja la estrategia del Gobierno para sostener ingresos en sectores sensibles, mientras ANSES continúa centralizando la distribución de prestaciones sociales fundamentales.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

ANSES recomienda a todos los titulares:

  • Verificar la terminación del DNI
  • Consultar fechas exactas de cobro
  • Revisar montos acreditados
  • Mantener actualizados sus datos personales en el sistema

Los pagos se realizarán de manera automática en las cuentas habituales, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

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