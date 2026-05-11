ANSES: la confirmación que generó alivio en muchos beneficiarios

Nuevos montos para prestaciones principales:

Jubilación mínima: $393.174,10

$393.174,10 Jubilación mínima con bono: $463.174,10

$463.174,10 PUAM con bono: $384.539,28

$384.539,28 Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $345.221,87

Además, ANSES confirmó que quienes perciban haberes superiores a la mínima también podrán recibir un bono proporcional, hasta alcanzar el límite establecido por el organismo.

Quiénes recibirán el bono extraordinario de $70.000

El refuerzo económico será acreditado de forma automática, sin necesidad de inscripción ni trámites adicionales. El beneficio alcanzará a:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Pensiones por invalidez y vejez

Desde el organismo aclararon que el monto del bono dependerá del ingreso total de cada beneficiario, por lo que quienes superen el haber mínimo cobrarán un adicional menor.

Calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados en mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo: cuándo cobran

Las prestaciones vinculadas a familias, niñez y embarazo mantendrán un cronograma similar:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Pensiones No Contributivas: fechas de pago

Los titulares de PNC también comenzarán a cobrar desde el inicio del cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Prenatal, Maternidad y Asignaciones de Pago Único

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio

Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)

Todas las terminaciones: del 12 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones: del 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo: cronograma confirmado

Para quienes reciben la Prestación por Desempleo, ANSES también difundió las fechas oficiales:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Un mes clave para millones de argentinos

El calendario de mayo 2026 representa uno de los movimientos administrativos más importantes del mes, ya que impacta directamente sobre millones de hogares. El aumento del 3,38% y el bono extraordinario buscan aliviar el contexto económico, especialmente para jubilados y pensionados que enfrentan mayores dificultades frente al aumento del costo de vida.

La combinación entre actualización por inflación y refuerzo extraordinario refleja la estrategia del Gobierno para sostener ingresos en sectores sensibles, mientras ANSES continúa centralizando la distribución de prestaciones sociales fundamentales.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

ANSES recomienda a todos los titulares:

Verificar la terminación del DNI

Consultar fechas exactas de cobro

Revisar montos acreditados

Mantener actualizados sus datos personales en el sistema

Los pagos se realizarán de manera automática en las cuentas habituales, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.