Fondos chinos e iraníes: nuevos documentos vinculan al kirchnerismo con financiamiento del chavismo

Nuevos documentos y declaraciones del ex jefe de inteligencia venezolano, Hugo Carvajal, confirman que el gobierno de Chávez financió proyectos en Argentina con fondos chinos e iraníes durante la gestión Kirchner.
Declaraciones del exjefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal y documentos internos del gobierno de Chávez revelan que Venezuela destinó millones de dólares a proyectos conjuntos con Argentina e Irán durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Nuevos documentos y declaraciones del ex jefe de inteligencia venezolano, Hugo Carvajal, confirman que el gobierno de Chávez financió proyectos en Argentina con fondos chinos e iraníes durante la gestión Kirchner.
Carvajal, detenido en España y extraditado a Estados Unidos, declaró que el régimen chavista financió a “una decena de países latinoamericanos”, según indicaron los periodistas de Wifi, Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti. Entre ellos Argentina, además de Brasil, Bolivia y Colombia, lo que significó ayudas económicas para Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales y Gustavo Petro.
En los documentos divulgados recientemente, fechados en junio de 2010, se observa un memorando interno del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias de Venezuela, encabezado por Ricardo Menéndez, que solicita al entonces presidente Hugo Chávez la aprobación de recursos adicionales para la creación de 200 “fábricas socialistas” en territorio venezolano.
El plan involucraba convenios con Argentina e Irán, bajo la coordinación del entonces canciller Nicolás Maduro y su par argentino, Jorge Taiana, quien en ese momento integraba el gabinete de Cristina Kirchner y hoy es candidato por Fuerza Patria.
Según los registros, Chávez aprobó 14 millones de dólares adicionales y más de $1.013 millones de bolivarianos, cifras que provenían del Fondo Chino-Venezolano. En el documento aparece una anotación manuscrita y firmada por el propio mandatario venezolano, con la orden de liberar los recursos “para concluir satisfactoriamente” los proyectos con Argentina e Irán.