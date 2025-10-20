Fondos chinos e iraníes: nuevos documentos vinculan al kirchnerismo con financiamiento del chavismo

Carvajal, detenido en España y extraditado a Estados Unidos, declaró que el régimen chavista financió a “una decena de países latinoamericanos”, según indicaron los periodistas de Wifi, Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti. Entre ellos Argentina, además de Brasil, Bolivia y Colombia, lo que significó ayudas económicas para Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales y Gustavo Petro.