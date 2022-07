Mauricio Macri criticó la política agropecuaria del Gobierno y pidió "retomar el rumbo de los 90' y de 2015"

“Poco antes de asumir como presidente, en 1868, Domingo Faustino Sarmiento dio un discurso en el que prometió hacer “cien Chivilcoy”, porque era uno de los pocos lugares del país donde la agricultura se estaba tecnificando, los productores tenían títulos de propiedad y la ciudad se iba llenando de gente con ganas de progresar y participar de la cosa pública. Uno podría decir hoy, emulando a Sarmiento y tomando una expresión de Fabio Quetglas, que la Argentina necesita “cien Tandiles” o “cien Villas María”, es decir, ciudades medianas y exitosas, con sus universidades, sus empresas y sus ecosistemas productivos, que impulsen el agro y la innovación –con un lugar destacado para la biotecnología y el AgTech– y den oportunidades de trabajo a la gente de la zona”, remarcó el fundador del PRO.

Nicanor Toro La Rural.jpg Nicanor, el impresionante toro que fue el primer animal en llegar a La Rural.

Las apariciones de Mauricio Macri en eventos vinculados al campo no se trata de algo nuevo: él mismo proviene de una familia ligada a la actividad agropecuaria y en su rol como Presidente durante la etapa entre 2015 y 2019 acudió asiduamente a encuentros con dirigentes y productores.

Este año, su agenda vinculada al agro comenzó en marzo, en San Nicolás, donde se realizó Expoagro. En esa oportunidad sostuvo ante la prensa presente que “El Gobierno debía sacarle la pata de encima al campo”. Y hace un mes acudió a la ciudad de Armstrong, en Santa Fe, donde se realizó Agroactiva 2022.

Por eso este mensaje engrosa el trazo político de lo que será el regreso de la Expo Rural 2022 luego de dos años de no poder realizar el evento presencialmente, y que este martes ya había contado con la presencia y declaraciones -similares a las de Macri- del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Saludo Macri Cristina.jpg Mauricio Macri apuntó contra el Gobierno y habló de "la rueda virtuosa" del campo. (Foto: REUTERS/Agustín Marcarián)

El federalismo, bajo la visión de Mauricio Macri

En su columna, volvió a hablar sobre retenciones y el impacto de las mismas en las economías regionales. “Los aumentos de las retenciones y otros impuestos, el regreso del cepo cambiario y los cupos (y las prohibiciones) a la exportación y el exceso de regulaciones, sumados a una innecesaria desconfianza y agresividad, han detenido una rueda virtuosa que finalmente se había puesto en movimiento”, expresó.

“Estas decisiones tienen costos, a veces medibles y a veces no tanto. Entre los costos no medibles están los jóvenes que, sin oportunidades, se van a trabajar a las grandes ciudades o fuera del país, abandonando el lugar donde nacieron. Esas ciudades rurales necesitan esa energía para prosperar y posicionares como polos de atracción, pero la pierden porque el Estado les está diciendo que su trabajo no es valioso y que no vale la pena innovar, invertir o esforzarse al máximo”, ponderó.

macri en expoagro.jpg En marzo, Mauricio Macri estuvo en Expoagro. Ahora vuelve a pronunciarse sobre el campo en la antesala a La Rural.

Pero hizo una aclaración sobre el cobro de retenciones por parte del Estado: “Una mayor producción y exportación de granos permitiría el ingreso al país de decenas de miles de millones de dólares que serían muy útiles para aliviar nuestros problemas macroeconómicos (aunque no fiscales, porque sigo creyendo que en el mediano plazo las retenciones deberían dejar de existir)”.

“Les daría a los productores y a todo el ecosistema productivo del agro recursos para continuar en la vanguardia de la biotecnología y la innovación ligada al campo”, opinó.

Incluso analizó a la Argentina como un posible “líder global”. El expresidente sostuvo que “estamos perdiendo una gran oportunidad, desperdiciando tiempo mientras el mundo avanza y nos pone en bandeja la chance de ser líderes globales”.

“Tenemos que reaccionar y retomar el rumbo iniciado en la década de los ‘90 y después en 2015”, afirmó.

“No lo veo posible con este Gobierno, que insiste en ver al campo sólo como un enemigo o una fuente de ingresos. Por eso debemos tener en claro que a partir de 2023 no debemos ver al campo como nuestra rama principal de exportaciones (que también lo es), sino además como un motor de prosperidad, arraigo e innovación", expresó.

Y concluyó: "La comunidad del campo sabrá cómo hacerlo. En 20 años duplicaron el área sembrada cuando se eliminaron las juntas de granos y carnes, inventaron la siembra directa (y la exportan al mundo), los silobolsas, el alimento para destete precoz, el trigo y la soja resistentes a la sequía, clonaron la vaca Pampa y son líderes de una revolución del AgTech, con más de 100 apps que se usan en muchos países. Esta nueva generación puede liderar una nueva revolución de las Pampas, sin esperar nada del Estado a cambio".