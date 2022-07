Horacio Rodríguez Larreta, en la expo Rural: "El campo está como maniatado y sólo hay trabas"

“Hay problemas con los impuestos, brechas, una maraña burocrática con un sector que genera divisas hoy tan necesarias”, prosiguió el funcionario porteño, y resaltó: “Esas trabas no dejan explotar el potencial del campo. Cada vez que el campo saca un poco la cabeza, le suben los impuestos”.

el-primer-animal-ingres_887438.jpg El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta advirtió que la actividad del sector está trabada por impuestos y la burocracia (Foto: Télam)

Rodríguez Larreta abogó, asimismo, frente a los miembros de la Mesa de Enlace y del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani, por la creación de “un plan que le dé certidumbre” al sector agropecuario. “El mundo necesita lo que la Argentina produce, pero el Gobierno no lo ve”, reclamó el funcionario.

“El primer punto de ese plan tiene que ser que haya estabilidad macroeconómica. Sin ella no hay nada porque se hace imposible prever a largo plazo”, comenzó enumerando Rodríguez Larreta. También pidió “reglas claras de juego” que se mantengan en el tiempo, ya que advirtió que si no “es imposible invertir”, y que se potencie la infraestructura.

Cabe destacar que esta muestra se realizará en medio de un clima de alta tensión entre el campo y el Gobierno de Alberto Fernández. La semana pasada, el sector realizó el cuarto paro nacional, en rechazo a la actual política agropecuaria y frente a la situación que deben enfrentar los productores por el faltante de gasoil y los sobreprecios que se deben pagar en diferentes lugares del país.

Luego de la inauguración de la Exposición Rural, en declaraciones a la prensa, Rodríguez Larreta dijo que no fue convocado para reunirse con la ministra Silvina Batakis. Al ser consultado si pedirá una reunión con ella, el jefe comunal porteño respondió que “no, para nada, hasta que el Gobierno presente un plan”.

el-primer-animal-ingres_887442.jpg Rodríguez Larreta dijo que ve con “altísima preocupación” a la inflación

Horacio Rodríguez Larreta habló de la inflación

Sobre la inflación, Larreta dijo que ve el tema “con altísima preocupación”.

“La gente no llega a fin de semana y afecta a los sectores más vulnerables. El Gobierno se empecina de no tener un plan y el presidente incluso se jacta de no tenerlo”, apuntó Rodríguez Larreta. Luego reclamó “sacar los intermediarios porque nadie los eligió”, al referirse a las manifestaciones sociales callejeras que se anunciaron para mañana.

El jefe de gobierno porteño consideró que si no hubiera intermediarios con los planes sociales eso impactaría en las movilizaciones y que el "Gobierno debe controlar los accesos a la ciudad de Buenos Aires", en relación a las marchas.