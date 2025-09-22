Mercurio retrógrado: La frase astrológica que todos repiten esta primavera y que te está saboteando

Hablar claro también es un acto de amor propio

La astrología no está para encadenarnos, sino para abrir conversaciones con nosotros mismos. Sí, los tránsitos influyen, pero al final del día somos nosotros quienes elegimos si guardarnos las ganas o si dar el paso.

Esta primavera 2025, la frase de moda puede sonar canchera, pero cuidado: puede estar saboteando tu deseo de hablar, de mostrarte vulnerable o de animarte a un cambio.

image A veces la excusa más repetida es la que más nos sabotea. Foto: Ideogram, Mercurio retrógrado.

“¿Y si el problema no es Mercurio, sino que tengo miedo?”

Porque, seamos sinceros: muchas veces lo que llamamos “caos de Mercurio” es en realidad el miedo a equivocarnos. A mandar ese audio larguísimo. A mostrar lo que sentimos sin emojis que lo disimulen. A soltar una relación que ya no nos sostiene.

La excusa astrológica nos protege del salto, pero también nos lo retrasa. Y ahí es donde el tránsito deja de ser un aliado para convertirse en una traba.

Los signos que más van a sentir esta trampa

Géminis: mil excusas, mil frases, mil vueltas. Cuidado con perderte en tus propias justificaciones.

Leo: dramatizás todo y “Mercurio retrógrado” se vuelve tu comodín. En vez de brillar, podés terminar escondiéndote.

Piscis: sos sensible y te tragás la frase como si fuera destino escrito. Pero no, hay margen para decidir distinto.

Virgo: te ponés obsesivo con los detalles y la frase te da paz… aunque en verdad te frena a resolver lo que te importa.

Acuario: la repetís con ironía, pero en el fondo la estás usando para no encarar conversaciones incómodas.

El verdadero desafío de este tránsito

Mercurio retrógrado no vino a arruinarte la vida ni a complicarte los planes. Vino a invitarte a revisar, a reescribir y a decir en voz alta lo que quizás no te animabas. Pero si transformás el tránsito en una excusa, te perdés la oportunidad más linda: crecer, aunque duela un poquito.

Preguntas frecuentes

¿A qué signos afecta más este Mercurio retrógrado de primavera 2025?

Especialmente a Géminis, Virgo, Piscis, Leo y Acuario, que tienden a engancharse más con las frases hechas y a evitar decisiones claras.

¿Conviene frenar proyectos importantes durante Mercurio retrógrado?

No necesariamente. Más que frenar, lo ideal es revisar, planificar con calma y animarse a comunicar mejor.

¿Por qué todos hablan de Mercurio retrógrado como si fuera un drama?

Porque es el tránsito más famoso y fácil de culpar. Pero la verdad es que también trae chances de reconectar, revisar y sanar diálogos pendientes.