Mercurio retrógrado: La frase astrológica que todos repiten esta primavera y que te está saboteando

Seguro ya la escuchaste más de una vez: “Bueno, es Mercurio retrógrado”. Y sí, queda gracioso en una charla de oficina o en un mate con amigas. Pero, ¿te pusiste a pensar qué pasa cuando repetimos tanto una frase que la usamos de excusa para todo?
La frase de moda en esta primavera con Mercurio retrógrado en el horóscopo, se siente simpática, pero ojo: puede estar jugando en tu contra.
Mercurio retrógrado en primavera: cuando lo que callamos pesa más que los errores del cosmos. Foto: Ideogram.
Seguro ya la escuchaste más de una vez: “Bueno, es Mercurio retrógrado”. Y sí, queda gracioso en una charla de oficina o en un mate con amigas. Pero, ¿te pusiste a pensar qué pasa cuando repetimos tanto una frase que la usamos de excusa para todo?
Porque ojo, esta primavera 2025 viene cargada de Mercurio retrógrado, sí, pero también de miles de decisiones chiquitas de todos los días: responder un mensaje, animarse a hablar claro, dejar un vínculo en pausa o dar un paso más allá. Y cuando decimos “ya fue, es Mercurio retrógrado”, capaz estamos apagando un fuego interno que pide salir.
Hay algo tramposo en ponerle toda la culpa a un tránsito. Como si fuera un filtro automático que justifica los enredos de WhatsApp, la nostalgia que nos pega de golpe o la duda de mandar un “hola” a alguien que extrañamos.
El tema es que la frase, repetida como muletilla, nos anestesia. Nos hace sentir que no tenemos nada que hacer más que esperar a que pase. ¿Y si en lugar de esconderte detrás del “es Mercurio retrógrado” lo usás como espejo para ver qué parte de vos necesita un sacudón?
La astrología no está para encadenarnos, sino para abrir conversaciones con nosotros mismos. Sí, los tránsitos influyen, pero al final del día somos nosotros quienes elegimos si guardarnos las ganas o si dar el paso.
Esta primavera 2025, la frase de moda puede sonar canchera, pero cuidado: puede estar saboteando tu deseo de hablar, de mostrarte vulnerable o de animarte a un cambio.
Porque, seamos sinceros: muchas veces lo que llamamos “caos de Mercurio” es en realidad el miedo a equivocarnos. A mandar ese audio larguísimo. A mostrar lo que sentimos sin emojis que lo disimulen. A soltar una relación que ya no nos sostiene.
La excusa astrológica nos protege del salto, pero también nos lo retrasa. Y ahí es donde el tránsito deja de ser un aliado para convertirse en una traba.
Géminis: mil excusas, mil frases, mil vueltas. Cuidado con perderte en tus propias justificaciones.
Leo: dramatizás todo y “Mercurio retrógrado” se vuelve tu comodín. En vez de brillar, podés terminar escondiéndote.
Piscis: sos sensible y te tragás la frase como si fuera destino escrito. Pero no, hay margen para decidir distinto.
Virgo: te ponés obsesivo con los detalles y la frase te da paz… aunque en verdad te frena a resolver lo que te importa.
Acuario: la repetís con ironía, pero en el fondo la estás usando para no encarar conversaciones incómodas.
Mercurio retrógrado no vino a arruinarte la vida ni a complicarte los planes. Vino a invitarte a revisar, a reescribir y a decir en voz alta lo que quizás no te animabas. Pero si transformás el tránsito en una excusa, te perdés la oportunidad más linda: crecer, aunque duela un poquito.
Epígrafes sugeridos para imágenes
Mercurio retrógrado en primavera: cuando lo que callamos pesa más que los errores del cosmos.
A veces la excusa más repetida es la que más nos sabotea.
¿A qué signos afecta más este Mercurio retrógrado de primavera 2025?
Especialmente a Géminis, Virgo, Piscis, Leo y Acuario, que tienden a engancharse más con las frases hechas y a evitar decisiones claras.
¿Conviene frenar proyectos importantes durante Mercurio retrógrado?
No necesariamente. Más que frenar, lo ideal es revisar, planificar con calma y animarse a comunicar mejor.
¿Por qué todos hablan de Mercurio retrógrado como si fuera un drama?
Porque es el tránsito más famoso y fácil de culpar. Pero la verdad es que también trae chances de reconectar, revisar y sanar diálogos pendientes.