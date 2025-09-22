"Recién...": el desgarrador pedido de la mamá de Bastián, el nene que volvía de fútbol y fue asesinado

“Bastián recién empezaba a vivir”, recordó Johana a su hijo con profundo dolor y lo describió como un chico alegre y lleno de energía.

“Nosotros a Bastián no lo tenemos más. Era una criatura de 10 años que lo único que hacía era ser feliz, jugar a la pelota. Tenía la vida de una criatura que recién estaba empezando a vivirla. Era el comienzo de su vida”, dijo entre lágrimas.

Cómo fue el crimen de Bastián Escalante

El ataque ocurrió a las 20 del 10 de julio, en la intersección de las calles Caxaraville y Rondeau, de la localidad bonaerense de Wilde, Avellaneda.

De acuerdo a lo informado por la Policía, un efectivo de civil se encontraba esperando a su hijastro en la vereda de la Escuela Técnica N°3, cuando los delincuentes llegaron e intentaron robarle la moto. En ese momento el oficial se identificó y se desató el tiroteo.

En ese momento Bastian salía de jugar al fútbol en su club de barrio. En las imágenes que capturaron las cámaras de seguridad de la zona se puede observar como el pequeño iba en bicicleta, acompañado por su mamá, cuando se cruzaron con esta violenta escena al llegar a la esquina.

La mujer enseguida intentó resguardar al nene y comenzó a correr en el sentido contrario en el que se desataba la balacera. Sin embargo, desafortunadamente, Bastián ya estaba herido.

El nene de 10 años fue trasladado al Hospital Perón de Avellaneda en grave estado. Y durante la madrugada lo operaron en dos oportunidades para intentar salvarle la vida, pero finalmente falleció.

Desde entonces, la familia de Bastián se mantuvo firme en su reclamo para que el caso llegue a juicio y se logre una condena ejemplar.

Johana contó que en este tiempo se apoyó en su esposo, en sus dos hijas adolescentes y en el acompañamiento de vecinos y amigos que no los dejaron solos: “Tenemos un montón de personas que nos apoyan y que nos alientan para seguir. Cada mes se siente más la ausencia de Bastián. Es muy difícil. La casa ya no tiene la alegría que tenía. Ya no se escuchan los ruidos. Mis hijas lo extrañan muchísimo”.

Un año de lucha y preparación para el juicio

La madre del nene agradeció a quienes la acompañaron en este proceso y destacó el trabajo de su abogado, Matías Morla: “Nuestro abogado trabajó un montón, se metió de lleno en todo lo que es esto para que se haga justicia y que Bastián tenga la justicia que se merece. Porque tiene que ser una pena dura. Lo que más queremos es que pague por lo que hizo”.

La mamá de Bastián relató también cómo la familia intenta rearmarse después de la tragedia: las salidas en bicicleta, los entrenamientos de fútbol y las rutinas familiares que ahora se viven con un vacío difícil de sobrellevar.

“Cuesta un montón levantarse todos los días, sostener a mis hijas también, porque quedaron muy mal. Extrañan mucho a su hermano. La casa ya no es la misma”, contó conmovida.

El inicio de un juicio clave

El juicio, que comenzó este lunes, es seguido de cerca por organizaciones de víctimas y por los vecinos que acompañaron a la familia desde el primer día. La expectativa está puesta en que el tribunal dicte una condena ejemplar que sirva de reparación para la familia y marque un precedente.

“Queremos que la sentencia sea justa y que quien le quitó la vida a Bastián reciba la pena máxima. Que pague por todo el dolor que nos causó”, concluyó la mamá.