Astrología: 5 signos que recuperarán la chispa en el amor este 21 de septiembre

El ingreso del Sol en Libra el 21 de septiembre renueva el deseo y la búsqueda de armonía en los vínculos. Esta energía impulsará a muchos signos a reconectarse emocional y físicamente con sus parejas, dejando atrás la rutina.
Algunos signos reavivarán la pasión y fortalecerán sus vínculos cuando comience la primavera. Descubrí si estás entre ellos.
Algunas relaciones desgastadas podrían revivir con fuerza, mientras que otras retomarán la pasión que parecía apagada.
Leo recuperará su alegría natural y buscará compartir actividades divertidas con su pareja. Salidas, risas y tiempo de calidad reactivarán el deseo.
Cáncer se mostrará más tierno, detallista y comprensivo. Esta sensibilidad fortalecerá el vínculo y generará momentos de gran intimidad.
Después de semanas centrado en sus rutinas, Virgo se atreverá a innovar. Sorpresas, cambios de plan y romanticismo volverán a encender la llama.
Sagitario propondrá escapadas, viajes o actividades nuevas con su pareja. Esa adrenalina compartida los acercará más.
Acuario se mostrará más cariñoso y demostrativo. Este cambio sorprenderá a su pareja y dará inicio a una nueva etapa de complicidad.
La primavera será el momento ideal para que estos signos recuperen la chispa que creían perdida… y vuelvan a enamorarse de quien ya está a su lado.