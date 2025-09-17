En vivo Radio La Red
Libra
AMOR Y RELACIONES

Astrología: 5 signos que recuperarán la chispa en el amor este 21 de septiembre

Algunos signos reavivarán la pasión y fortalecerán sus vínculos cuando comience la primavera. Descubrí si estás entre ellos.

El ingreso del Sol en Libra el 21 de septiembre renueva el deseo y la búsqueda de armonía en los vínculos. Esta energía impulsará a muchos signos a reconectarse emocional y físicamente con sus parejas, dejando atrás la rutina.

Leé también Ritual de primavera para atraer el amor según tu signo zodiacal: qué hacer el 21 de septiembre
ritual de primavera para atraer el amor segun tu signo zodiacal: que hacer el 21 de septiembre

Algunas relaciones desgastadas podrían revivir con fuerza, mientras que otras retomarán la pasión que parecía apagada.

signos astrologia parejas

5 signos que revivirán la llama del amor este 21 de septiembre en 2025

Leo: volver al juego

Leo recuperará su alegría natural y buscará compartir actividades divertidas con su pareja. Salidas, risas y tiempo de calidad reactivarán el deseo.

Cáncer: unión emocional profunda

Cáncer se mostrará más tierno, detallista y comprensivo. Esta sensibilidad fortalecerá el vínculo y generará momentos de gran intimidad.

signos amor pareja

Virgo: pasión renovada

Después de semanas centrado en sus rutinas, Virgo se atreverá a innovar. Sorpresas, cambios de plan y romanticismo volverán a encender la llama.

Sagitario: aventuras compartidas

Sagitario propondrá escapadas, viajes o actividades nuevas con su pareja. Esa adrenalina compartida los acercará más.

signos pareja amor

Acuario: deseo redescubierto

Acuario se mostrará más cariñoso y demostrativo. Este cambio sorprenderá a su pareja y dará inicio a una nueva etapa de complicidad.

La primavera será el momento ideal para que estos signos recuperen la chispa que creían perdida… y vuelvan a enamorarse de quien ya está a su lado.

