ANSES confirmó otro  aumento: los nuevos valores de la AUH con Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

AUH de ANSES en septiembre 2025: cuánto se cobra con aumento

Con la actualización de septiembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) sube de $112.942 a $115.087.

Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES retiene un 20% de la prestación hasta que las familias presenten la Libreta AUH. Por lo tanto, el monto neto a cobrar será de $92.070 por hijo.

El ajuste también alcanza a la AUH por discapacidad, que pasa de $367.757 a $374.744. Esta asignación, al igual que el resto, se incrementa bajo el esquema de movilidad previsional, diseñado para que los ingresos acompañen las principales variables económicas.

ANSES_jubilacion

Tarjeta Alimentar en septiembre 2025: montos confirmados

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en septiembre y mantiene los valores de meses anteriores.

Los montos oficiales son:

$52.250 para familias con un hijo menor de 17 años o con discapacidad .

$81.936 para familias con dos hijos .

$108.062 para hogares con tres hijos o más.

Este beneficio se acredita de manera automática junto al pago de la AUH, AUE o Pensión No Contributiva, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Pueden cobrar la Tarjeta Alimentar:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años.

Mujeres embarazadas desde el tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo .

Madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Para no perder la ayuda, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES.

Plan 1000 Días: el extra del Complemento Leche

Un refuerzo clave para los hogares con niños pequeños es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que busca garantizar una adecuada nutrición en embarazadas y niños de hasta 3 años.

En septiembre 2025, este beneficio se mantiene en $42.162 mensuales.

De este modo, una madre con un hijo menor de 3 años puede llegar a cobrar el siguiente combo:

AUH (1 hijo): $92.070 .

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250 .

Complemento Leche: $42.162 .

Total mensual: $186.482.

En hogares con más hijos, el monto final puede superar los $180.000 fácilmente, consolidando a este paquete de programas como una de las principales herramientas de contención social del Estado.

Calendario de pago de AUH en septiembre 2025

El pago de la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025 se realizará según la terminación del DNI del titular. ANSES difundirá el cronograma oficial en los próximos días, siguiendo el esquema habitual de acreditación bancaria y a través de Correo Argentino en los casos que corresponda.

Se espera que las fechas comiencen durante la segunda semana de septiembre, como ocurre todos los meses.

AUH en septiembre 2025: un ingreso vital para millones de familias

Con este aumento, la AUH en septiembre 2025 se consolida como un ingreso fundamental para millones de hogares argentinos en situación de vulnerabilidad.

Si bien la inflación y el contexto económico presionan sobre el poder de compra, el “combo” de AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche representa un alivio que, en algunos casos, eleva los ingresos por hijo a cifras cercanas a los $190.000 mensuales.

La clave para no perder ninguno de estos beneficios sigue siendo mantener la Libreta AUH al día, actualizar los datos familiares y estar atentos a los calendarios de pago que difunde ANSES cada mes.