Persecución, tiroteo y muerte: el violento asalto que conmocionó a una ciudad y quedó grabado

Persecución a los tiros por las calles de Tolosa

Mientras huía, el ladrón robó una bicicleta negra rodado 29 que estaba estacionada en la puerta del comercio e intentó escapar por las calles del barrio. Al ser detectado por los agentes que acudieron al llamado de emergencia, comenzó una persecución que se extendió por al menos cinco cuadras.

Durante la huida, el joven disparó en dos ocasiones contra los policías, según el reporte oficial. Los efectivos repelieron el ataque, lo que desató un intercambio de al menos nueve detonaciones, registrado en video por un vecino.

Finalmente, en la esquina de 3 y 531, Delgado Montero fue acorralado. Intentó forzar el portón de una vivienda para esconderse, pero recibió un disparo en el abdomen. Herido, cayó de la bicicleta y fue reducido en el lugar.

Murió en el hospital tras ser atendido por el SAME

Tiroteo en una farmacia en Tolosa La Plata

Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) lo asistió de urgencia y lo trasladó al Hospital Rossi de La Plata, donde ingresó en estado crítico. Horas más tarde, falleció a raíz de las heridas recibidas durante el tiroteo.

En la escena del enfrentamiento, los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre .380, cinco proyectiles, un morral, dinero en efectivo, una gorra con visera y la bicicleta robada utilizada para la fuga.

Un prontuario con múltiples detenciones previas

Delgado Montero tenía un frondoso prontuario. En octubre de 2018 había sido detenido por robo y tenencia ilegal de armas, y en diciembre de ese mismo año por robo calificado.

Entre 2021 y 2022 estuvo alojado en distintas unidades penales de La Plata y Melchor Romero, desde donde recuperó la libertad en varias oportunidades. Además, estaba bajo investigación por otros hechos ocurridos recientemente en la misma zona.

La causa quedó caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”, y está a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata. También se investiga el accionar de los policías que participaron del operativo para determinar si actuaron en legítima defensa o hubo un exceso en el uso de la fuerza.

Una farmacia marcada por la inseguridad

El violento episodio de este martes no fue el primero que sacude a la farmacia “Navickas”. Diez días atrás, el mismo comercio fue escenario de un asalto planificado, en el que dos delincuentes armados ingresaron y se llevaron alrededor de 4.700 comprimidos de clonazepam, una droga de venta regulada y de alto valor en el mercado ilegal.

Según reconstruyó el medio local 0221, los ladrones redujeron a las empleadas y a una clienta, las llevaron a la cocina y en pocos minutos robaron teléfonos, dinero y, principalmente, psicofármacos. “Estaban tan pasados de rosca que nadie sabía si un gesto inesperado podía provocar una reacción violenta”, declaró una de las víctimas ante la Policía.

Los investigadores remarcaron que el resto de los productos exhibidos no fueron tocados, lo que refuerza la hipótesis de que el objetivo central eran las pastillas de clonazepam, muy buscadas en el mercado negro.

Impacto vecinal y debate por la inseguridad

El caso generó fuerte conmoción entre los vecinos de Tolosa, que aseguraron estar “hartos de la inseguridad constante” en la zona. Algunos de ellos presenciaron la persecución y escucharon los disparos: “Fue una locura, parecía una escena de película. Nunca vimos tantos tiros juntos en plena tarde”, relató un comerciante de la cuadra.

Otros residentes señalaron que el barrio viene sufriendo una seguidilla de robos en comercios y viviendas y reclamaron mayor presencia policial. “Vivimos con miedo todos los días. Hoy fue este chico, pero podría haber muerto un vecino o un policía”, expresó una vecina que vio parte de la persecución desde su ventana.

Qué sigue en la investigación

La fiscal Lacki ordenó peritajes balísticos, la autopsia del fallecido y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, tanto de la farmacia como de las calles donde ocurrió la persecución.

También dispuso que los efectivos involucrados en el operativo sean apartados preventivamente de sus funciones operativas hasta que se determine si actuaron conforme a los protocolos de uso de armas.