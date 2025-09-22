AUH y bonos de ANSES: cuánto cobran las familias y jubilados este mes

El refuerzo de $70.000 se mantiene para jubilados y pensionados con ingresos mínimos, mientras que quienes perciben haberes más altos reciben un bono proporcional decreciente hasta desaparecer en los rangos superiores.
AUH, AUE y otras asignaciones: los nuevos valores
El aumento también repercutió en las asignaciones sociales que paga ANSES:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065 por hijo. Como cada mes, se paga el 80% en mano ($92.052) y se retiene el 20% hasta presentar la Libreta AUH.
-
AUH por hijo con discapacidad: $374.744.
-
Asignación por Embarazo (AUE): $115.065.
-
Ayuda Escolar Anual: $43.522.
-
Asignación por Nacimiento: $67.064.
-
Asignación por Adopción: $401.095.
-
Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065.
Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados
La Tarjeta Alimentar se mantiene como un complemento clave para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Los valores no se modificaron en septiembre:
-
$55.250 para familias con un hijo.
-
$86.936 para familias con dos hijos.
-
$114.062 para hogares con tres o más hijos.
El depósito se acredita de manera automática junto con la AUH o la AUE, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
¿Quiénes la reciben?
-
Madres o padres que cobran AUH con hijos de hasta 17 años.
-
Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).
-
Mujeres embarazadas desde el tercer mes de gestación que perciben AUE.
Ejemplo: una madre con dos hijos que percibe AUH cobra $184.103 (dos asignaciones) más $86.936 de Alimentar, lo que en septiembre representa $271.039 en total.
El beneficio oculto: cómo cobrar los $165.000 retenidos de AUH
Uno de los puntos más importantes en septiembre es la posibilidad de presentar la Libreta AUH 2024 para liberar el 20% retenido durante todo el año pasado.
-
El reintegro puede alcanzar hasta $165.000 por hijo.
-
En el caso de AUH por discapacidad, la devolución supera los $540.000 por hijo.
Este trámite es obligatorio y acredita:
Si la Libreta no se presenta durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender el pago de la AUH, por lo que es clave cumplir con este requisito en tiempo y forma.
Calendario de pagos ANSES septiembre 2025
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
-
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.
-
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.
-
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.
-
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.
-
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.
-
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.
-
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.
-
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.
-
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.
-
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.
Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.
-
DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.
-
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.
-
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.
-
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.