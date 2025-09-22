AUH y bonos de ANSES: cuánto cobran las familias y jubilados este mes

El refuerzo de $70.000 se mantiene para jubilados y pensionados con ingresos mínimos, mientras que quienes perciben haberes más altos reciben un bono proporcional decreciente hasta desaparecer en los rangos superiores.

Diseño sin título (26)

AUH, AUE y otras asignaciones: los nuevos valores

El aumento también repercutió en las asignaciones sociales que paga ANSES:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065 por hijo. Como cada mes, se paga el 80% en mano ($92.052) y se retiene el 20% hasta presentar la Libreta AUH.

AUH por hijo con discapacidad: $374.744.

Asignación por Embarazo (AUE): $115.065.

Ayuda Escolar Anual: $43.522.

Asignación por Nacimiento: $67.064.

Asignación por Adopción: $401.095.

Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

La Tarjeta Alimentar se mantiene como un complemento clave para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Los valores no se modificaron en septiembre:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para hogares con tres o más hijos.

El depósito se acredita de manera automática junto con la AUH o la AUE, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Quiénes la reciben?

Madres o padres que cobran AUH con hijos de hasta 17 años .

Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

Mujeres embarazadas desde el tercer mes de gestación que perciben AUE.

Ejemplo: una madre con dos hijos que percibe AUH cobra $184.103 (dos asignaciones) más $86.936 de Alimentar, lo que en septiembre representa $271.039 en total.

El beneficio oculto: cómo cobrar los $165.000 retenidos de AUH

Uno de los puntos más importantes en septiembre es la posibilidad de presentar la Libreta AUH 2024 para liberar el 20% retenido durante todo el año pasado.

El reintegro puede alcanzar hasta $165.000 por hijo .

En el caso de AUH por discapacidad, la devolución supera los $540.000 por hijo.

Este trámite es obligatorio y acredita:

Controles de salud y vacunación de los niños.

Cumplimiento de la asistencia escolar.

Si la Libreta no se presenta durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender el pago de la AUH, por lo que es clave cumplir con este requisito en tiempo y forma.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima