Brisa dio detalles de la salud de su hermano Thiago Medina e insistió por las oraciones: "Plegaria"

"Cada palabra, cada pensamiento y cada plegaria cuentan. Creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante", finalizó la hermana de Thiago Medina aferrándose a la fe en este difícil momento que atraviesan.

brisa medina thiago medina pedido cadena de oracion

Lo cierto es que durante el domingo por la tarde, tras la clave operación de la parrilla costal del viernes a la mañana, la hermana del ex Gran Hermano contó cómo pasó el fin de semana Thiago Medina internado con pronóstico reservado.

"Thiago se encuentra estable, con asistencia respiratoria mecánica, permanece sedado, sin drogas para la presión", indicó Brisa Medina.

Y remarcó: "Les queremos contar que el órgano más afectado son los pulmones, es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejoren".

"La cirugía del tórax y el abdomen vienen evolucionando de forma positiva", finalizó Brisa preocupada por la salud de su hermano Thiago, quien lucha por su vida hace diez días internado.

Al igual que Daniela Celis y Camia Deniz, Brisa es una de las encargadas de dar las novedades sobre la salud del ex Gran Hermano y donde se pide siempre que la gente envíe su buena energía para su pronta recuperación.

brisa medina sobre la salud de thiago medina

El emotivo e inédito video Camilota con Thiago Medina

Camila Deniz, Camilota, publicó en su cuenta de Instagram un video inédito recordando un momento junto a su hermano Thiago Medina, donde él simulaba ser un boxeador y ella lo presentaba en el cuadrilátero.

Así, la joven busca enviarle fuerzas a su hermano quien sigue en terapia intensiva y con pronóstico reservado luchando por su vida tras el grave accidente en moto en Moreno.

"En este ring que es la vida, vos siempre fuiste un luchador. Hoy estás dando la pelea más importante, y nosotros estamos en tu esquina, alentándote con todo nuestro amor", indicó Camilota en su posteo del fin de semana luego de que su hermano fue operado de la parrilla costal el viernes en horas de la mañana.

Y agregó a flor de piel: "No estás solo cada golpe que das es nuestra esperanza, cada respiro es una victoria. Creemos en vos, porque sos más fuerte de lo que imaginas".

Al pie del video, Camila Deniz reflexionó profunda en medio de este difícil momento que viven como familia: "Sin darnos cuenta estábamos jugando a la lucha y ahora la estás luchando en serio. Te amo".