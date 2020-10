Distinguen con el Nobel de Medicina a los descubridores del virus de la hepatitis "C"

Tres virólogos ganaron el Nobel de Medicina 2020 (Foto: Captura de pantalla)

El Instituto Karolinska ha reconocido en la edición de este año al trabajo de 3 científicos que descubrieron al virus de la hepatitis C. Se trata de los norteamericanos Harvey J. Alter y Charles M. Rice y del británico Michael Houghton.

El descubrimiento del virus de la hepatitis C reveló la causa de los casos de hepatitis crónica restantes e hizo posible analizar la sangre y desarrollar nuevos medicamentos que han salvado millones de vidas”, han proclamado los científicos del Instituto Karolinska.

La hepatitis transmitida por la sangre, causada tanto por el virus "B" y "C", suele ser crónica y, si no se trata, puede degenerar en cirrosis o incluso en cáncer y llevar a la muerte.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en unos 70 millones el número de infecciones por la hepatitis C, que causa 400.000 muertes al año.

Contagio por la sangre

A finales de los años 1970, Harvey Alter identificó que durante las transfusiones tenía lugar un contagio hepático misterioso, y no era ni hepatitis A ni hepatitis B, explicó el jurado durante el anuncio de los premiados.

Años más tarde, en 1989, se le atribuyó a Michael Houghton y su equipo el descubrimiento de la secuencia genética del virus. En cuanto a Charles Rice, analizó durante años la manera en la que el virus se replicaba.

Así se llegó a un nuevo tratamiento revolucionario a principios de los años 2010.

Nobel de Medicina: El momento del anuncio por descubrir el virus de la hepatitis C (Foto: Captura de pantalla)

La hepatitis C se contrae principalmente mediante el contacto con sangre contaminada asociada con el consumo de drogas por vía intravenosa, el uso de instrumental médico no esterilizado y las transfusiones de sangre no testadas previamente.

Este último caso es prácticamente infrecuentes gracias a los controles que se realizan sobre las donaciones.

Ahora, llega el reconocimiento de mayor prestigio en el mundo para los científicos Alter, Rice y Houghton.

El premio otorga 10 millones de coronas suecas, unos 950.000 euros.